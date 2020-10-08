Ирбитский театр стал обладателем Гран-при фестиваля Мартина МакДонаха

Премьера спектакля «Красавица из Линэна» состоялась в январе этого года. Фото: Архив Ирбитского театра драмы

Ирбитский драматический театр им. А.Н. Островского получил Гран-при IV Международного фестиваля Мартина МакДонаха в Перми. Награды коллектив удостоен за постановку «Красавица из Линэна». Также в номинации «Лучшая женская роль» победу одержал дуэт из этого же спектакля – Дина Эйрих (Морин Фолан) и Оксана Иванова (Мэг Фолан).

«Красавицу из Линэна» по пьесе Мартина МакДонаха на ирбитской сцене поставил художественный руководитель пермского театра «У моста» Сергей Федотов. В сентябре эта работа была показана на смотре «Ирбитские подмостки», где приз за «Лучшую женскую роль» достался Дине Эйрих. Отрадно, что труппа продолжает собирать награды уже за пределами области.

Свои версии пьесы ирландского драматурга на фестивале в Перми презентовали 12 театров из нашей страны и восемь зарубежных коллективов. Так, Ирбитский драматический театр конкурировал с Театром под руководством Армена Джигарханяна (Москва), с Ночным театром (Санкт-Петербург), Минским областным драматическим театром, а также коллективами из Ирландии, Испании, Италии, Голландии, и другими.

Ирбитчане и гости города смогут увидеть высоко оценённый спектакль на родной сцене уже завтра, 10 октября.

Справка «ОГ» Международный фестиваль Мартина МакДонаха проводится в Перми раз в два года. Первый состоялся в 2014-м. Свердловские театры ещё не побеждали на этом смотре.