Темы дня

Культура / Театр
27 октября 2020, 17:41

Оперный театр отменил спектакли из-за болезни артистов

Оперный театр

Екатеринбургский театр оперы и балета отменяет спектакли, назначенные на 28, 29, 30 октября и 1 ноября. Фото: Владимир Мартьянов.

Екатеринбургский театр оперы и балета отменяет спектакли, назначенные на 28, 29, 30 октября и 1 ноября, из-за  болезни артистов.

Согласно сообщению на сайте "Урал. Опера. Балет", 28 октября отменяется балет "Пахита", 29 октября - "Приказ короля", 30 октября - "Дон Кихот (третий акт)", Brahms party и "Вальпургиева ночь", а 1 ноября - "Лебединое озеро".

Вернуть билеты на спектакли в театральную кассу можно вплоть до 8 ноября. Билеты, купленные на сайте театра, можно вернуть дистанционно: необходимо будет заполнить и подписать заявление и отправить его вместе с электронными билетами на почту bga@uralopera.ru.

Напомним, вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении ряда ограничительных мер на территории региона в связи с угрозой распространения COVID-19. Глава Среднего Урала продлил до 9 ноября режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями и запретил свердловчанам посещение спортивных мероприятий, проводимых на объектах физкультуры закрытого типа. При этом культурные мероприятия в спортивных сооружениях, официальные мероприятия, организованные госорганами, и физкультурные мероприятия на открытых площадках будут проводиться с 50-процентной заполняемостью от максимальной вместимости объектов.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.10.2020, 18:42 / Экономика
Глава Счётной палаты РФ призвал увеличить расходы на образование и здравоохранение в два раза
27.10.2020, 17:41 / Культура
Оперный театр отменил спектакли из-за болезни артистов
27.10.2020, 17:25 / Общество
Молодые свердловчане стали реже болеть коронавирусом
27.10.2020, 17:04 / Общество
В Екатеринбурге на голову двухлетнему ребёнку упал кусок штукатурки
27.10.2020, 16:55 / Общество
Павел Креков заявил, что все школы Свердловской области согласились продлить каникулы