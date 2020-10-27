Оперный театр отменил спектакли из-за болезни артистов

Екатеринбургский театр оперы и балета отменяет спектакли, назначенные на 28, 29, 30 октября и 1 ноября. Фото: Владимир Мартьянов.

Екатеринбургский театр оперы и балета отменяет спектакли, назначенные на 28, 29, 30 октября и 1 ноября, из-за болезни артистов.

Согласно сообщению на сайте "Урал. Опера. Балет", 28 октября отменяется балет "Пахита", 29 октября - "Приказ короля", 30 октября - "Дон Кихот (третий акт)", Brahms party и "Вальпургиева ночь", а 1 ноября - "Лебединое озеро".

Вернуть билеты на спектакли в театральную кассу можно вплоть до 8 ноября. Билеты, купленные на сайте театра, можно вернуть дистанционно: необходимо будет заполнить и подписать заявление и отправить его вместе с электронными билетами на почту bga@uralopera.ru.

Напомним, вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении ряда ограничительных мер на территории региона в связи с угрозой распространения COVID-19. Глава Среднего Урала продлил до 9 ноября режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями и запретил свердловчанам посещение спортивных мероприятий, проводимых на объектах физкультуры закрытого типа. При этом культурные мероприятия в спортивных сооружениях, официальные мероприятия, организованные госорганами, и физкультурные мероприятия на открытых площадках будут проводиться с 50-процентной заполняемостью от максимальной вместимости объектов.