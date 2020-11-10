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Культура / Театр
10 ноября 2020, 15:03

Вячеслав Самодуров получил «Золотую маску» за создание спектакля «Приказ короля»

Скриншот трансляции "Золотой маски"

Скриншот трансляции "Золотой маски"

В Москве началась церемония награждения лауреатов 26-й национальной театральной премии «Золотая маска». Только что были оглашены результаты в категории «Балет/Cовременный танец». И заветную награду получил Вячеслав Самодуров в номинации «Балет–современный танец/работа балетмейстера–хореографа» за работу в спектакле «Приказ короля».

Всего у спектакля «Приказ короля» екатеринбургского театра «Урал Опера Балет» было девять номинаций, однако приз в очень серьёзной конкурентной борьбе получил художественный руководитель балета театра – Вячеслав Самодуров.

Для Вячеслава это уже третья персональная «Маска» за постановки на сцене Екатеринбургского театра оперы и балета.

Всего на нынешней "Золото маске" у свердловских театров было 25 номинаций, 23 из них у театра "Урал Опера Балет". Также за победу в конкурсе боролись два одноактных балета – «Вальпургиева ночь» и «Brahms party» театра "Урал Балет" и спектакль «Шопен. Carte Blanche» «ТанцТеатра». 

Сюжет

«Золотая маска» - 2020
Всё о 26-й российской национальной театральной премии «Золотая маска».

Областная газета Свердловской области

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