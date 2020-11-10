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Культура / Театр
10 ноября 2020, 16:23

Первый замглавреда "Облгазеты" Ирина Клепикова получила престижную премию в области театральной журналистики

премия

Награждение состоялось в минувший понедельник на Новой сцене Свердловского театра музыкальной комедии. Фото: Свердловское отделение СТД РФ.

Первый заместитель главного редактора «Областной газеты» Ирина Клепикова награждена престижной премией в области театральной журналистики - премией имени Бориса Когана, известного журналиста, педагога и театрального критика.

Награда присуждена за рецензии на спектакли, другие публикации о театре, а также за книгу «Главная в жизни роль. Продолжение».

Награждение состоялось в минувший понедельник на Новой сцене Свердловского театра музыкальной комедии, во время подведения итогов областного фестиваля лучших театральных работ «Браво!», в рамках которого премия им. Бориса Когана и присуждается.

Опубликовано в №210 от 11.11.2020 

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