На 85-м году жизни умер режиссёр Роман Виктюк

На счету Романа Виктюка больше сотни театральных постановок. Фото: кадр из выпуска "Вечернего Урганта".

В возрасте 84 лет скончался народный артист России, театральный режиссёр Роман Виктюк. В конце октября он был госпитализирован с коронавирусом.

Об этом сообщается на официальной странице театра Романа Виктюка в Facebook.

"Роман Виктюк – не просто режиссер-легенда, который внёс неоценимый вклад в Искусство, одна из важнейших фигур российской и мировой театральной жизни. Невозможно подобрать слова, чтобы описать степень и глубину нашей потери", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спектакль "Танго" пройдёт по расписанию в память о великом режиссёре. Время и место прощания с артистом будет объявлено позже.

Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. В 1956 году он окончил актёрский факультет ГИТИСа, после чего работал в театрах Украины, Польши и Литвы. В Русском драматическом театре Литвы получил должность главного режиссёра, а в 1990 году он открыл собственный театр.

На его счету больше сотни театральных постановок, среди которых "Кот в сапогах", "Заводной апельсин", "Мастер и Маргарита", "Лолита", "Рогатка", "Маскарад Маркиза де Сада", "Чернобыль" и "Мандельштам". В 2006 году Роман Виктюк удостоился звания "Народный артист Украины", а в 2009 году - "Народный артист РФ".