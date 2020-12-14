Как в 65+ уехать в Лас-Вегас?

Для искушённого зрителя спектакль интересен и тем, что мастера сцены Галина Петрова (слева) и Элла Прийменко виртуозно «играют смыслы» даже... в междометиях. Фото: Игорь Желнов

Премьера должна была состояться летом. Мимо. Перенесли на конец октября. Мимо… Общую ситуацию с пандемией усугубляло то, что в главных ролях заняты актёры 65+. «Есть в актёрском составе даже и 80+. Поэтому, с одной стороны, мы очень берегли их, проводя репетиции в щадящем графике, – уточняет режиссёр-постановщик Игорь Ладейщиков. – С другой, театр всеми силами приближал премьеру, которая даёт возможность именитым, любимым актёрам появиться не в эпизодах, а сообразно их таланту – крупным планом».

В минувшие выходные «Знойные мамочки» американского драматурга Дэвида Кристнера вышли к зрителю на Новой сцене Свердловской музкомедии. Состоялось и интервью, которое переносилось вместе с премьерой.

– Каждый спектакль уникален, но этот точно останется в истории театра уже потому хотя бы, что пережил, смог победить две волны пандемии, – рассказывает Игорь Ладейщиков. – Представляете, каково было актёрам? Репетировали в противоковидном «обмундировании» – перчатки, маски. А надо же общаться с партнёром. Чтобы он и зритель «прочёл» твои эмоции. Но как бы ни было тяжело, на площадке, едва, образно говоря, произносишь «Мотор!» – загораются глаза, отступает возраст. А это, кстати, – тема спектакля, часть его сюжета.

Когда народной артистке России Галине Петровой предложили эту пьесу, а она показала её мне – понял: написанная для драматического театра, пьеса абсолютно в нашем жанре – лирика и эксцентрика. Но ещё больше заинтересовала сама история – семья, вечная проблема взаимоотношений поколений, отцов и детей. Действие происходит в Америке, но разве у нас не так же? Разве и мы, занятые собою, не забываем позвонить родителям, спросить «Как дела?». Жизнь, воспитание делят людей на «травоядных» и «хищников» (эта подтема есть и в спектакле), но вот случилась общая беда, и мы вроде поняли – надо хранить, оберегать очень уязвимое к бедам старшее поколение. Но все ли и всегда это понимают?

– Игорь, «Знойные мамочки» – ваш режиссёрский дебют. Для зрителя вы – прежде всего герой сцены: Грэй в «Алых парусах», Трубецкой в «Декабристах», а ещё – Казанова, Сальери… Актёрский опыт не мешал, не сковывал?

– Напротив. Прежде чем предложить актёрам какие-то задачи, мизансцены, сам внутри проигрывал: возможно, комфортно ли это сделать? Кроме того, что как режиссёр ты должен собрать общую картинку, старался акцентировать внимание на мелочах. Чтоб не было пустот, прерываний, чтобы и технически всё как часики работало. Когда я смотрю на сцену, на созданную картинку и мне хочется попасть туда, пожить среди героев – тогда, значит, что-то получается. Для меня идеальный театр – когда зрители и смеются, и плачут. Ведь и в жизни всё близко: печаль и радость, жизнь и смерть. Пьеса Кристнера начинается с похорон, переселения тёщи и свекрови к детям. Но мамочки не желают «играть по правилам»…

Неожиданный участник спектакля – известный джаз-бенд Платона Газелериди. Рампы, разделяющей сцену и зал, словно нет. Музыканты подают реплики актёрам, те могут даже… прервать музыку: тише, мол, сейчас будет сказано важное!

– Я, конечно, не всю антологию джаза прослушала, выбирая музыку, – говорит вокальный руководитель постановки Мария Виненкова, – но оч-чень много, чтобы отобрать хитовые, салонные, в хорошем смысле попсовые мелодии. Игровые. Они театральны – в них есть характер. Джаз – музыка, от которой веет свободой. А у Кристнера именно таковы главные героини. Обратили внимание на афишу спектакля? Наши мамочки летят по шоссе на байке. Такое ощущение свободы бывает только в молодости. Но если человек сохраняет его и в возрасте – у него глаза горят по-другому. А музыкально выразить это может только джаз. Ансамбль Платона Газелериди, который владеет всеми стилями, вариациями джаза, позволял создать «воздух» спектакля. Музыканты тоже столько придумали!..

– «Знойные мамочки», кажется, тот нечастый случай, когда подбирались не исполнители для ролей, а театр искал и нашёл пьесу для актёров?

– Галина Петрова и Элла Прийменко долго ждали такой серьёзной работы! Мир – вроде бы дело молодых. «Дорогу молодым…» Всё им. Мне бы по возрасту быть солидарной с таким посылом, но меня давно тревожит тема: где же место людей взрослых – в семье, в обществе? Человек накопил жизненный, профессиональный багаж – может успешно его применять. Но возрастная «оболочка», внешние факторы очень неправильно воспринимаются в нашем обществе. Отсюда – искажённые пластикой лица. Меня это всё пугает. Не хочу! Хочу видеть красивый «возраст» – седины, мудрость, блеск в глазах. Внутреннюю молодость. Вы не поверите – сколько энергии у наших актрис, на которых поставлен спектакль. А у их партнёров?! Они наконец заняты в большой работе, а не в эпизодах. Но отчего – эпизоды-то? Вы приходите в театр, и вам хочется видеть на сцене красивых, влюблённых, сюжеты молодости. Вот и играем про любовь и юность. Но «возраст» всех нас ждёт! Все через это будем проходить. И наш спектакль – о том, как люди живут, радуясь годам, остаются свободными…

По сюжету, «мамочки» покидают дом детей – уезжают в Лас-Вегас, крупно выигрывают в казино, попадают в сводки новостей. А что происходит в доме без них?.. Ведущие солисты Свердловской музкомедии, обладатели «Золотых масок» Игорь Ладейщиков и Мария Виненкова поставили спектакль, в котором одного зрителя увлечёт интрига, другого – мысль. Сами же Мария и Игорь появятся на сцене в эпизодах, остроумно подыграв коллегам в… киноролях.

Мужская компания (слева направо - артисты Сергей Вяткин, Валерий Фадиев, Иван Филоненко) - достойные партнёры главных героинь в авантюрной истории про то, как сохранять свободу и радость, даже если тебе 65+ Фото: Игорь Желнов

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