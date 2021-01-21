Владимир Путин поздравил Пласидо Доминго с 80-летием

В 2012 году Владимир Путин встретился с Пласидо Доминго и Хосе Каррерасом перед их выступлением в Москве на благотворительном концерте в храме Христа Спасителя. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин поздравил Пласидо Доминго юбилем. Известный оперный певец празднует сегодня своё 80-летие.

Российский лидер отметил в юбиляре такие качества, как открытость, обаяние и жизнелюбие. Также Владимир Путин подчеркнул, что Пласидо Доминго ценят за поддержку молодых исполнителей и внимание к благотворительности.

"Вместе с Вами, человеком необыкновенно яркого таланта, настоящей легендой оперной сцены, этот юбилей отмечают миллионы людей в Испании, России, странах Европы и мира, все, кому Вы посвящаете своё творчество, щедро дарите вдохновение и большую созидательную энергию", - говорится в тексте поздравительной телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.