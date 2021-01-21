Владимир Путин поздравил Пласидо Доминго с 80-летием

Президент России Владимир Путин поздравил Пласидо Доминго юбилем. Известный оперный певец празднует сегодня своё 80-летие.
Российский лидер отметил в юбиляре такие качества, как открытость, обаяние и жизнелюбие. Также Владимир Путин подчеркнул, что Пласидо Доминго ценят за поддержку молодых исполнителей и внимание к благотворительности.
"Вместе с Вами, человеком необыкновенно яркого таланта, настоящей легендой оперной сцены, этот юбилей отмечают миллионы людей в Испании, России, странах Европы и мира, все, кому Вы посвящаете своё творчество, щедро дарите вдохновение и большую созидательную энергию", - говорится в тексте поздравительной телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.
Пласидо Доминго родился 21 января 1941 года в Мадриде. Выступал в оперных театрах "Ковент-Гарден" (Лондон), "Метрополитен-Опера" (Нью-Йорк), "Ла Скала" (Милан), Мариинском театре и других, исполнил более 150 ролей. Участвовал в концертной программе "Три тенора" совместно с Лучано Паваротти и Хосе Каррерасом. Сейчас исполняет на сцене баритоновые партии, выступает в качестве дирижёра. Является лауреатом семи премий "Грэмми". На российской сцене впервые выступил в 1974 году в Большом театре в Москве. В последний раз Доминго приезжал в Россию в октябре прошлого года.