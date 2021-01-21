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Культура / Театр
21 января 2021, 15:00

Владимир Путин поздравил Пласидо Доминго с 80-летием

Владимир Путин, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас

В 2012 году Владимир Путин встретился с Пласидо Доминго и Хосе Каррерасом перед их выступлением в Москве на благотворительном концерте в храме Христа Спасителя. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин поздравил Пласидо Доминго юбилем. Известный оперный певец празднует сегодня своё 80-летие.

Российский лидер отметил в юбиляре такие качества, как открытость, обаяние и жизнелюбие. Также Владимир Путин подчеркнул, что Пласидо Доминго ценят за поддержку молодых исполнителей и внимание к благотворительности.

"Вместе с Вами, человеком необыкновенно яркого таланта, настоящей легендой оперной сцены, этот юбилей отмечают миллионы людей в Испании, России, странах Европы и мира, все, кому Вы посвящаете своё творчество, щедро дарите вдохновение и большую созидательную энергию", - говорится в тексте поздравительной телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Пласидо Доминго родился 21 января 1941 года в Мадриде. Выступал в оперных театрах "Ковент-Гарден" (Лондон), "Метрополитен-Опера" (Нью-Йорк), "Ла Скала" (Милан), Мариинском театре и других, исполнил более 150 ролей. Участвовал в концертной программе "Три тенора" совместно с Лучано Паваротти и Хосе Каррерасом. Сейчас исполняет на сцене баритоновые партии, выступает в качестве дирижёра. Является лауреатом семи премий "Грэмми". На российской сцене впервые выступил в 1974 году в Большом театре в Москве. В последний раз Доминго приезжал в Россию в октябре прошлого года.

Областная газета Свердловской области

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