Два дня при участии VIP-персон, коллег из других театров, зрителей Ирбитский драматический театр им. А.Н.Островского вспоминал этапы своей истории, презентовал нынешние таланты и приоткрывал кулисы в собственное будущее. Фото: Алексей Кунилов

Когда маленький театр в провинциальном уральском Ирбите получает поздравление с юбилеем от легендарного Малого – это не просто политес. Да и поздравление-то не дежурной телеграммой, а глаза в глаза, воочию! Малый постарше ирбитского всего на пару десятков лет. На фоне почти двухвековой истории обоих – мелочь. Они одного поколения. Из разряда «ты и я одной крови». О Малом привычно говорим: «Сыграл выдающуюся роль в развитии русской национальной культуры». А Ирбитский?

Островский и… поклонники

Его называют «градообразующий театр». Прилагательное, более привычное в паре со словом «завод», несведущего повергает в изумление: с чего бы это? Но большинство знает: так уж распорядилась история, что с Ирбитской ярмарки, в коей театральные развлечения, призванные скрасить труды тяжкие, снять напряжение от торговых потуг, были непременным условием, и начал развиваться город. Сначала ярмарка побудила отцов города и местное население к строительству каменных жилых домов, торговых и зрелищных заведений, а там – и театра. Но это в истории. Удивительнее всего, что и сегодня, во времена, расцвеченные даже в глубинке не одной сотней ТВ-каналов, возможностями соцсетей и Интернета, маленький драматический театр остаётся градообразующим. Образующим город.

Своё 175-летие Ирбитский драматический отмечал два дня. Не тщеславие потешить, а чтобы почествовать и зрителей. Обратить взгляд не из зала на сцену, а со сцены в зал. Где вы ещё такое видали?! Чтобы юбиляр дарил благодарностями и памятными презентами гостей? А здесь было именно так. В малых городках, «где без спроса ходят в гости», взаимоотношения театра и зрителей не то, что в городах больших. Любой артист кому-то сосед или брат. А то и романтические отношения могут возникнуть. В 1869 году потомственный дворянин Григорий Петров, 22 лет от роду, выстрелил из револьвера в находившуюся на сцене актрису Анну Романовскую. «С заранее обдуманным намерением», признался, но причину объяснить отказался. Ну на что тут ещё можно подумать?

Сегодня в актёров не стреляют =) Даже когда возникают вопросы к пьесе, постановке или, не приведи господи, к манере исполнения, зрители не уходят домой с тяжёлым сердцем, а запросто могут подойти за кулисами к актёру, режиссёру ли и обсудить всё, что на сердце. По сути, вот она, первая и самая точная рецензия на спектакль. Как не любить особой, сердечной привязанностью таких зрителей? Иные из них не пропускают ни единой премьеры, даже детской. Ходят на спектакль по нескольку раз. Слово «поклонники» в том значении, что имел в виду Островский в своей пьесе, устарело в современном театральном лексиконе, но тут оно в силе. Таланты и поклонники живут бок о бок, ходят одними улочками старинного Ирбита. И те, и другие «отравлены» театром. Не способны жить без него. В дни театрального юбилея они на равных сошлись под сводами дома Островского.

А если в труппе нет героя?

Но быть любимым, востребованным театром в маленьком городке непросто. Когда население всего 36 тысяч, у спектакля не может быть долгой жизни. В том же Малом есть спектакли-легенды, остающиеся в афише десятилетиями. В маленьком Ирбитском уже на премьерных показах спектакль могут посмотреть все. Что дальше? Для сохранения зрителя и выручки (уж простите за прозу жизни) надо предъявлять публике новую премьеру. Так ведётся исстари. Знаменитость русской сцены актёр Владимир Давыдов, которого Станиславский называл «гением, хранителем тайн русского искусства», играл в Ирбите и вспоминал: «Играли мы много. И оперетку, и Островского, и водевили, и обстановочные мелодрамы, вроде «Двух сироток», Хижины дяди Тома», «Христофора Колумба».

«Двух сироток» нынче в репертуар ни при какой погоде не возьмут. Но играть много и разное – планида провинциального театра. Это на больших сценах в сезон – три-четыре премьеры. Ирбитский театр, выходя из творческого пике, в сезоне 2018/2019 сделал 10 постановок! И продолжает придерживаться «напряга» в творчестве. Даже в период пандемии ушёл на изоляцию всего на две недели. Дальше – снова работа. Не в театре, не на сцене, так в формате передвижной «фронтовой бригады»: в год юбилея Победы театр не мог оставить без поздравлений ветеранов-земляков. А дальше – фестиваль «Ирбитские подмостки»… Словом, в режиме нон-стоп.

И надо понимать: любя зрителя, выбирая для него то Островского, то лучшее из советской классики, то пьесу-развлечение, театр работает одной и той же маленькой труппой. А в ней, увы, нет героя, нет социального героя (разные амплуа, между прочим!), а без них ни Островского не сыграешь, ни современной пьесы. Помните фильм «Успех»? Тот, что с Филатовым. Талантливый режиссёр приезжает в глубинку и хочет поставить «Чайку», а из актёров один «не тянет», другой на халтурах – не поймаешь… Обычные реалии провинциального театра. Впору загрустить. Но тогда Ирбитской драме «грустить» пришлось бы все 175 лет.

Не дожидаясь милостей от судьбы (в виде, например, героя по кадровому распределению из театрального института), театр в последние три года, под руководством инициативного директора, вспомнил о практике ангажемента и сам приглашает – и актёров, и режиссёра. Причём – главного!

У каждого должна быть своя «Чайка»

Если точнее, кредо Александра Фукалова, главного режиссёра Ирбитской драмы, которого театр полгода назад сманил из Екатеринбурга, звучит так: «У каждого театра должна быть своя «Чайка». То есть – своя высота, спектакль-визитка. В 1846 году театр так и стартанул. Спектаклем «Ревизор». Кстати, почти одновременно c премьерой «Ревизора» в Малом! Не знаю, как встретила Гоголя столица, а в Ирбите фейерверк, иллюминация и колокольный звон, сопровождавшие открытие первого сезона, возвестили о начале театральной эпохи.

За 175 лет воды в Ирбее-Ирбите утекло боже мой сколько. С середины прошлого века (это то, что зафиксировала Википедия) главрежей в Ирбите сменилось более двух десятков! Опять же – не столица. Там корифеи (Табаков, Захаров, Волчек и т.д.), возглавляя труппы десятилетиями, создавали по сути авторские театры. Но! С их уходом театры теряли лицо, и сегодня, по признанию самих театров, их репертуарная политика напоминает самаркандское одеяло. В провинции таких «качелей» нет. Театры здесь, образно говоря, всегда на перекладных. К их чести, даже в этих обстоятельствах стараются держать марку, выдавать качественную продукцию. Ирбитская драма, например, уже при новом директоре отважилась поставить народную комедию «Любовь и голуби». Представляете – какой риск! Но не проиграла. Не уступила нашумевшему фильму. Спектакль – другой, свой. И уже три года в репертуаре при аншлагах!

А новый главреж заговорил даже о «лице театра». Да-да, провинциального малого. Но – своём лице. Это много чего предполагает. И собственную «Чайку», и брендовые театральные проекты, и труппу, чтоб «могла переиграть Фрейндлих». Последнее – не эпатаж. Просто, если театр продолжит практику ангажемента и рискнёт приглашать на отдельные постановки столичных звёзд (такое желание есть и такая практика в России тоже), то «свои» не должны провалиться, а быть под стать… правильно, Фрейндлих. Или Миронову. Или Хаматовой. Да мало ли! И это не завиральная идея. Труппа, вступив в новый этап своей истории, крепчает на глазах. В 2020-м, впервые выехав на международный фестиваль Макдонаха, театр за спектакль «Красавица из Линэна» взял две премии за лучшие женские роли и Гран-при!

х х х

«175? Всё только начинается!» – пошутил в кулуарах юбилея худрук Нижнетагильской драмы Игорь Булыгин. Пошутил, но – так ведь и есть. Возможно, так звёзды сошлись (и новые кадры в руководстве), что театр начал осознавать свою миссию в городе. Не роль в истории, а смысл своего существования сегодня. Все прочие градообразующие производства – и мотоциклетный завод, и молочный – гораздо младше. Гораздо. А со старейшины и спрос особый. Лидерский.

Диалоги в кулуарах юбилея Лилия ГУНДЫРЕВА, директор Ирбитского театра Фото: Алексей Кунилов – Самое любимое в театральном процессе? Сдача спектакля. Ты много дней работал на него: придумывал, договаривался, что-то приобретал. И - вот оно! Волнуешься в зале не меньше, чем актёр на сцене. В этом смысле на премьере легче: "дитё" уже родилось. А самое трудное - финансирование, необходимость доказать, что театру нужно то-то и то-то. Наш "продукт" публичен, доказывать нужно не словами, а качественными постановками. Тогда все видят: вложенное в театр - не зря. У театра были сложнейшие времена: с 2014 по 2016 год давали по четыре спектакля в месяц. Всего! Из-за долгов, которые возникли у театра, приходилось оптимизироваться. И в иных ситуациях один человек мог исполнять пять должностных функционалов. Бренд театра, фестиваль "Ирбитские подмостки", прекратил существование, фестиваля не было шесть лет. И первое, что я сделала, заступив в 2017-м на пост директора, - пошла к главе со словами: нужно вернуть фестиваль. Он сомневался: театр финансово и так был в проблемах. Мы обещали: проведем фестиваль на свои средства, от продажи билетов. И провели! Да так неплохо (спасибо поддержке Ирбитского молочного завода), что из биеннале "Ирбитские подмостки" превратились в фестиваль ежегодный. И география его расширяется: помимо лучших спектаклей Уральского региона, нынче свои постановки привезёт Стерлитамак. Москва просится на фестиваль. Представляете - Москва! А мы, в свою очередь, познакомившись с Домом актёра Москвы, получили приглашение в проект по театрам малых городов. И это дорогого стоит, потому что, если всё сложится, будем представлять в столице не только театр, но и старинный уральский Ирбит, которому нынче 390 лет. Виктор МООР, главный художник театра, Почётный гражданин Ирбита: Фото: Алексей Кунилов – За 40 лет, что работаю в театре, чего только не было! Но в 90-х замаячил просто крах. Сначала театр пережил пожар, всё в здании было закопчёно. Через год - полная разморозка системы отопления. Театр встал. Возник вопрос: кто возглавит его в этот трудный период? Судьба-злодейка повернулась с вопросом ко мне =). Я согласился возглавить коллектив, оставаясь художником, только на время ремонта, на год. А вышло - на шесть лет. Ходили за помощью к директорам заводов. Артисты ездили с выступлениями по району, голодали. Декорации не из чего было делать - мы разбирали заборы... Но даже в этот сложнейший период ни у одного главы города не поднялась рука подписать постановление о закрытии театра. Пережили и "ледниковый период", когда работали в театре в фуфайках и шапках, и вынужденный чёс по деревням. В этом безвременье как-то к 9 Мая решили поставить "Прощание славянки". Нужна массовка, а труппа-то в административном отпуске. Взяли людей из пошивочного, костюмерного, парикмахерского цехов. Когда по окончании спектакля вышли на поклоны, зал встал, аплодируя. И это спасло театр. Всем стало очевидно, как театр нужен городу. И 12 декабря 2000-го, после ремонта и восстановления, мы снова открыли двери для нашего зрителя. Александр ФУКАЛОВ, главный режиссёр театра Фото: Алексей Кунилов – Помню, в студенческие годы нас пугали: "Будешь плохо учиться - поедешь в Ирбитский театр" =). Сейчас театр - не то, что прежде, и всё же хочется говорить не только о нём как о месте досуга горожан, но и о миссии театра. А для этого надо понять – ЗАЧЕМ? Зачем городу театр и зачем я здесь?.. В театре главный человек - актёр. Без него не может существовать ни директор театра, ни бухгалтерия. Кочегарка, наверное, может, только опять же - зачем? Перспективы, даже в условиях грядущего ремонта театрального здания, есть - и уникальные. В городе есть места для "Ландшафтного театра", нужно только правильно их использовать: и парк, и старые здания, и даже цеха молочного завода. В исторической части можно инициировать проект с условным названием "Русская глубинка" - и театр задействован, и город развивается. Ирбит уже заметили в проекте "Фестиваль театров малых городов", и можно было бы однажды принять у нас фестиваль, но не хватает гостиничных номеров. Значит, стоит развиваться и в этом направлении. А там, глядишь, с учётом истории театра, где начинали легендарные Савина и Стрепетова, выступали Марецкая и Плятт, можно подумать и о филиале театрального вуза. Почему нет? Если моя работа и работа коллег по театру изменят к лучшему что-то в этом городе, его атмосфере, настроении, ощущении жизни, самоотдаче людей - это и будет самое ценное. Миссия!