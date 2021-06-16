Россыпь наград «Серебряного копытца»: новоуральский театр победил в нескольких номинациях фестиваля «Арлекин»

Тем, кто ещё не познакомился со спектаклем «Серебряное копытце», придётся дождаться следующего сезона. Фото: пресс-служба Театра музыки, драмы и комедии

В Санкт-Петербурге объявили лауреатов XVIII российской национальной премии в области театрального искусства для детей «Арлекин». Среди победителей – новоуральский Театр музыки, драмы и комедии со сказкой «Серебряное копытце», поставленной к 140-летию со дня рожденияПавла Петровича Бажова.

Всего в этом году на фестиваль было заявлено 100 спектаклей со всей страны, из которых экспертный совет для конкурсной программы отобрал 19 лучших. Среди них своё почётное место и занял новоуральский спектакль «Серебряное копытце» (режиссёр Анастасия Старцева). Сказать, что это было очень неожиданно, нельзя (несмотря на дебют театра на «Арлекине»), ведь несколькими месяцами раньше эта работа была представлена в восьми номинациях на премию «Золотая маска». В итоге театр получил заветную награду с формулировкой «За нестандартность репертуарного мышления».

На «Арлекине» новоуральскую музыкальную сказку отметили сразу в трёх категориях: Мария Скобелева награждена за лучшую работу художника по костюмам, Наталья Володькина – за лучшую работу хореографа, Евгения Решетникова – за лучшее музыкальное оформление спектакля.

Директор новоуральского Театра музыки, драмы и комедии Андрей Костюшкин объясняет такой успех и востребованность необычным для сегодняшнего дня подходом к созданию постановки для младшей возрастной аудитории. «Детские спектакли в последнее время склонны, скажем так, к переизбытку технических средств, неимоверным масштабам. А у нас сказка другого характера. Она живая, близкая, тёплая, семейная. И наверное, этим и покоряет», – рассказывает «ОГ» Андрей Анатольевич.

Эту мысль дополняет и Евгения Решетникова: «Была идея создать уютный детский спектакль, где будет звучать русская народная музыка акапельно. Артисты хора создают звуковое наполнение спектакля – скрипит колодезная цепь, цокает копытами лошадка. Для детей, чьи уши с рождения переполнены громкими звуками электронного мира, – эта сказка, как мамина колыбельная, звучит понятно и правильно».

В главной номинации «Арлекина» победил спектакль Канского драматического театра «Ёжик и Медвежонок. Лирические истории» (Красноярский край), а лучшим режиссёром признана Яна Тумина за постановку «Джинжик» (Театральная лаборатория Яны Туминой, Санкт-Петербург).

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