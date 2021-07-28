«Коляда-театр» перед официальным юбилеем сам приготовил подарки

В «Коляда-театре» очень много любопытных вещей, которые всегда привлекали внимание гостей. Теперь некоторыми из них колядовцы готовы поделиться Фото: Александр Исаков

Уже 2 августа «Коляда-театр» традиционно откроет новый сезон. А днём раньше колядовцы устраивают акцию «Коляда-Туча» (по аналогии со знаменитой некогда барахолкой на станции Шувакиш), в ходе которой раздарят своим гостям реквизит, костюмы и бижутерию со спектаклей, уже снятых из репертуара.

Фактически «Коляда-театр» вступает в 18-й сезон, именно 2 августа 2003 года в подвале, на пр. Ленина, 69, были сыграны первые спектакли в своём здании. Но официально (по документам) театр создали 4 декабря 2001 года, просто полтора года он жил без труппы и помещения, создавая проекты с другими коллективами. Поэтому колядовцы считают справедливым отметить и этот юбилей, но вместо того, чтобы ждать подарков, решили приготовить сюрприз сами.

Дело в том, что помещение, в котором театр находится сегодня (пр. Ленина, 97), не приспособлено для хранения большого количества реквизита и других вещей, скопившихся за все эти годы. Николай Коляда уверен, что они могут принести пользу и радость тем, кто в них нуждается, или же просто останутся на память в качестве сувениров (на некоторых предметах будут автографы Николая Владимировича).

Впрочем, подойти за автографом можно будет и лично. Акция продлится с 11 до 15 часов 1 августа возле «Коляда-театра». Вести мероприятие (если такое определение уместно) будет тоже сам Коляда, развлекать публику доверят молодым артистам, принятым в труппу в межсезонье.

Кроме того, все, кто придёт поучаствовать в акции, смогут купить билет на любой спектакль театра в августе с 50-процентной скидкой.