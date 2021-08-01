В Екатеринбурге умер основатель театра "Щелкунчик" Михаил Коган

В Екатеринбурге скончался основатель театра балета "Щелкунчик" Михаил Коган. Ему было 75 лет.
Информацию об этом корреспонденту "Областной газеты" подтвердила заведующая литературно-драматургической частью театра Майя Давыдовская.
"Вчера сообщили, что Михаил Аронович ушёл скоропостижно. Его доставили с приступом в ГКБ №7. Дня два он был в реанимации, а в 17.00 его не стало", - передаёт Майя Давыдовская слова его учеников. Вероятной причиной смерти стал второй инсульт.
По её словам, в последнее время он много болел, сказывались последствия первого инсульта. Прошлым летом переболел коронавирусом. Также она добавила, что Михаил Коган уже не занимался постановками, но приезжал в театр на каждую премьеру. В последний раз посещал в мае открытые уроки.
Михаил Коган родился 6 февраля 1946 года в городе Джалал-Абаде (Киргизская ССР). В Свердловском государственном академическом театре оперы и балета с 1965 по 1985 год был солистом, а затем главным администратором. В 1988 году основал студию балета "Щелкунчик". В 1993 году коллектив стал муниципальным театром. В 1996 году Михаил Коган удостоен премии губернатора Свердловской области, в 2000 году получил звание заслуженного деятеля искусства России.