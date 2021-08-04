Весь мир – театр, а кто в нём люди? Фото: Алексей Кунилов

Министр культуры России Ольга Любимова напомнила членам общественного совета при возглавляемом ею ведомстве, что цензура в России запрещена действующей Конституцией. Ранее стало известно о планах общественного совета проверить театральные репертуары на соответствие стратегии национальной безопасности.

Для тех читателей «Областной газеты», которые пропустили завязку этой истории, коротко расскажем, в чём суть. Сразу несколько организаций и активных граждан возмутились монологом главной героини премьерного спектакля в московском театре «Современник» по пьесе уральского драматурга Рината Ташимова «Первый хлеб». При этом исполнительница роли бабушки Нурии актриса Лия Ахеджакова уверяет, что оскорблённые на спектакле не были, и цитируют монолог не из спектакля, а из пьесы. Но по большому счёту это уже детали, которые не так важны, как ситуация в целом.

Искусство вообще и театральное в частности ценны тем, что поднимают существующие в обществе проблемы. Конфликты хорошего с прекрасным и в пору расцвета социалистического реализма выглядели надуманными, а сейчас и вовсе смотрятся нелепо. Можно запретить показывать курение, употребление спиртных напитков, проявления однополой любви, но связанные с этим проблемы никуда не денутся. Даже если разбить все зеркала и мы не будем видеть наших недостатков, от окружающих ничего спрятать не удастся.

В вызвавшем возмущение эпизоде из спектакля речь идёт о закатанном под асфальт старом кладбище. Можно, конечно, сказать, что это клевета, но Ринат Ташимов уверяет, что это реальная история из его детства. А помните историю с «Бронзовым солдатом» в Таллине? Сколько было высказано возмущения тем, что памятник и братскую могилу погибших воинов перенесли в 2007 году с холма Тынисмяги в центре эстонской столицы на Военное кладбище. При этом в России были случаи, когда такие же братские могилы сравнивали с землёй экскаватором, но столь же мощного резонанса это не вызывало.

Смачно матерящийся Колобок с сигаретой и стаканом вискаря в детском спектакле был бы, разумеется, сильным перебором. Но во взрослом спектакле острые проблемы не только допустимы, они должны ставиться обязательно. Искусство должно где-то даже и провоцировать обсуждение актуальных вопросов. Для того оно и предназначено. Есть интересная богословская версия, согласно которой зло в мире необходимо для того, чтобы человек имел возможность сравнения и осознанного выбора добра.

Со времён горбачёвской перестройки до сих пор жива убеждённость в том, что наркоманию, проституцию, коррупцию и прочие негативные явления придумали журналисты, и от них всё зло. Можно продолжить эту линию, и считать, что нецензурные слова, мужские поцелуи и спорные высказывания о ветеранах придумали в театре «Современник». Не запрещать надо подобные разговоры (о привлекательности запретного плода известно уже по меньшей мере две тысячи лет), а обсуждать и в открытом диалоге доказывать свою правоту. Тем же, кто считает, что есть мнение «моё и неправильное», можно только посоветовать поберечь себя. Если мне, к примеру, не нравятся клоуны и жонглёры, я просто не пойду в цирк.

Жалобы в вышестоящие организации писали современники даже на Шекспира, а куда смотрят нынешние защитники нравственности, вообще непонятно – драматурга можно привлечь за пропаганду суицида среди несовершеннолетних («Ромео и Джульетта»), возбуждение расовой ненависти («Отелло») и т. д. Думаю, что и творчеством Гомера не все были довольны в Древней Греции. Но всё-таки кажется, что за всю предыдущую писаную историю человечества не было столько обиженных и оскорблённых, как в наши дни. Все обижаются, требуют извинений и принятия мер. Вот и общественная организация «Офицеры России» тоже оскорбилась монологом бабушки Нурии и написала заявление в прокуратуру. Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку.

Свою проверку пообещал было и председатель общественного совета при Министерстве культуры России Михаил Юрьевич Лермонтов (полный тёзка своего дальнего родственника, стихи которого наверняка оскорбили бы какой-нибудь общественный совет министерства культуры Российской империи, если бы такой существовал). Репертуар театров планировалось проверить на предмет соответствия концепции национальной безопасности. Хотя я с большим трудом представляю себе, как три десятка членов совета, обложившись текстами и видеозаписями, скрупулёзно сверяют содержание спектаклей с документом, содержащим 44 страницы. Пусть теперь скажут спасибо Ольге Любимовой, которая избавила их от работы бессмысленной и беспощадной.

«Мы всегда с уважением относимся к мнению общественности, – цитирует заявление министра культуры России РИА «Новости». – Взаимодействие с общественным советом при Министерстве культуры России – не исключение. Но при этом не стоит приписывать ведомству идеи и суждения отдельных членов общественного совета. С нами эти предложения не обсуждались. Более того, в соответствии с законодательством Российской Федерации Минкультуры России не вправе вмешиваться в творческую деятельность учреждений культуры, этот процесс носит самостоятельный характер, цензура в нашей стране недопустима в соответствии с Конституцией. Вместе с тем, если в сфере культуры имеют место нарушения действующего законодательства, то компетентные органы вправе дать им соответствующую оценку. Наша задача – обеспечить всесторонний диалог со всеми аудиториями, дать возможность высказаться всем сторонам и если потребуется, совместно принять взвешенное решение по актуальным вопросам, волнующим общественность».

Впрочем, не будем забывать, что есть в этой истории ещё и сюжетная линия с участием Следственного комитета и его руководителя Александра Бастрыкина. Впрочем, в этом ведомстве с текстом Конституции России наверняка тоже хорошо знакомы, в том числе и со статьёй 29, пятый пункт которой действительно гласит: «Цензура запрещается».

«Весь мир – театр», – утверждал упомянутый выше Шекспир. А люди в нём, пожалуй, всё-таки не только актёры. Есть среди нас и режиссёры, и сценаристы, и зрители, и критики. Есть и те, кто хотят быть цензорами.

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