Актрисе Свердловского драмтеатра Марине Савиновой присвоили звание «Заслуженный артист РФ»

Она служит в академическом театре драмы с 1986 года. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Актрисе Свердловского академического театра драмы Марине Савиновой присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

По словам гендиректора драмтеатра Алексея Бадаева, это событие значимо не только для самой Марины Алексеевны, но и для всего коллектива, который старается придерживаться исконно русского представления о театре как о единой семье, общем доме.

«От лица всех его «жителей» мы искренне благодарим Президента России, Правительство страны и региона за высокую оценку творчества замечательной актрисы и надеемся, что в будущем у нас будет немало поводов вновь произнести эти слова», – приводит слова главы театра департамент информполитики Свердловской области.

Досье: Марина Савинова в театре драмы служит с 1986 года. Она занята в спектаклях «Головлёвы» Ирины Васьковской по роману Михаила Салтыкова-Щедрина «Мадам Рубинштейн», «Марьино поле» Олега Богаева, «Пролетая над гнездом кукушки» Ирины Васьковской по роману Кена Кизи «Над кукушкиным гнездом» и других. Всего в репертуарном листе Марины Савиновой более 70 ролей. Она является лауреатом стипендии имени народной артистки России Веры Шатровой в номинации «Мастера», отмечена региональными наградами. В её послужном списке есть и киноработы – снималась в фильме «Колыбель» режиссёров А. Смирнова, М. Борщевского.

Тем же указом Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени начальника департамента финансов администрации Екатеринбурга Анны Турунцевой. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.