Новым худруком Свердловской музкомедии стал режиссёр Башкирского театра оперы и балета

Должность режиссёра Башкирского государственного театра оперы и балета он получил в 2017 году. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков представил труппе Театра музыкальной комедии нового художественного руководителя. Им назначен бывший главный режиссёр Башкирского государственного театра оперы и балета Филипп Разенков.

Новый худрук музкомедии заявил, что он чувствует большую ответственность, вступая в новую должность, так как Свердловский театр музыкальной комедии - это учреждение с огромной историей, откуда выпустилось большое число талантливых артистов.

"Кроме того, в этом городе я родился, родились мои родители, которые и привили мне любовь к театру и к музыке, учились здесь в уральской консерватории. Большая ответственность также и потому, что идея пригласить меня сюда принадлежит Михаилу Сафронову, человеку, которого я всегда сильно уважал, большому для меня авторитету", - заявил Филипп Разенков.

В новом сезоне исполняющим обязанности гендиректора театра всё также будет Галина Безуглова, главным режиссёром - Кирилл Стрежнев, а главным дирижёром - Борис Нодельман. Напомним, гендиректор Свердловского театра музкомедии Михаил Сафронов скончался 12 декабря на 71 году жизни.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в новом сезоне Филипп Разенков будет работать над двумя постановками. Первый - это спектакль на музыку Микаэла Таривердиева. Название второго худрук хочет на время оставить в тайне, но он отмечает, что эта постановка будет ориентированна на молодёжную аудиторию с использованием музыки автора, "которого слушают люди сегодня".

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина назвала приход в театр музкомедии молодого художественного руководителя движением вперёд.

"Наш театр известен далеко за пределами региона, и он умело сочетает спектакли классического репертуара и всегда открыт для экспериментов, для новых музыкальных проектов. И это здорово", - сказал она.