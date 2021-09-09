«А потом неожиданно появляется «Магнит»…

Генеральным директором Свердловского государственного академического театра драмы Алексей Бадаев работает с июня 2013 года. Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

В Свердловском театре драмы сегодня интересная премьера – спектакль «Магнит», жанр которого определён как «история в десяти песнях». Это четвёртая постановка начинающего пока ещё режиссёра, а по основному роду деятельности директора театра Алексея Бадаева. Предпоказ состоялся ещё в начале июля, в конце прошлого театрального сезона, а полноценной премьеры пришлось ждать более двух месяцев.

О том, как и из чего рождался спектакль, о причинах, побудивших заняться режиссурой накануне премьеры, с Алексеем БАДАЕВЫМ побеседовал корреспондент «Областной газеты».

«Ну а чего там ставить...»

– Алексей Феликсович, давайте начнём с вопроса, на который я давно хочу получить ответ. Зачем вам, директору театра, ещё и режиссура? Некоторые ваши коллеги делают это для экономии средств. А в вашем случае это что?

– Желание-то было давнее. Почти в любом спектакле есть то, что хотелось бы сделать немного по-другому. Но при этом понимаешь, что сколько людей, столько и мнений, поэтому особых прав навязывать что-то режиссёру у меня нет. Так что изначально я действовал по принципу – если хочешь что-то сделать лучше, то сделай сам.

Другое дело, что я долго не осмеливался к этому подойти. Пока не столкнулся с извечным дефицитом любого русского театра – профессиональных режиссёров, которые были бы готовы сделать спектакль для массового зрителя. Любой режиссёр просьбу поставить «бульварную комедию» воспринимает как оскорбление. У нас в репертуаре немного таких спектаклей, но три-пять должны быть всегда.

Когда возникла идея поставить «Только для женщин», я обратился к одному из режиссёров, с которым мы сотрудничали. Он мне сказал: «Ну а чего там ставить. Я пока занят немного, но потом подойду и дней за десять сделаю». Мне этот подход не понравился, поэтому я и решил сделать сам. Благо хореограф у нас в театре замечательный, два месяца он с актёрами работал, потом я подключился. В целом же работа над спектаклем заняла полгода. Это было совместное творчество, мы все вместе что-то придумывали. Поэтому в первом спектакле я значусь не как режиссёр, а как художественный руководитель постановки. Первый опыт оказался удачным (премьера состоялась в мае 2017 года. - Прим. «ОГ»). Но чтобы продолжать, всё-таки надо было подучиться. Мне повезло, что Анатолий Аркадьевич Праудин набирал курс у нас здесь, и я мог, никуда не выезжая, получить это образование. Анатолий Аркадьевич – это тот режиссёр, благодаря которому я когда-то увлёкся театром, увидев в ТЮЗе его спектакль «Иуда Искариот». И для меня было очень важно именно у него пройти эту режиссёрскую школу.

– Действительно узнали что-то полезное, что пригодилось потом на практике?

– Разумеется, до этого я прочитал все книги по режиссуре, но это не очень помогло. Помогает исключительно практика. Праудин не давал нам советов под запись в тетрадку. Мы просто сразу начали ставить спектакль, я сразу оказался в роли актёра, все мы придумывали какие-то этюды, а он потом приходил и очень точно всё разбирал. Показывал, где ошибки, где можно было сделать лучше. Так что какую-то практическую базу я получил, но, к счастью, любой гуманитарной профессии надо учиться всю жизнь. Мастер нам говорил: «Чтобы стать режиссёром, надо поставить спектаклей пятнадцать. Потом вы начнёте что-то понимать». Хотя у него мне больше нравились спектакли начального периода. И то, что он делает сейчас, нравится, но те спектакли из нашего ТЮЗа я особенно любил.

Эстетику «доктеатра» терпеть не могу

– Совсем скоро премьера ещё одного вашего спектакля – «Магнит». Как получилось, что вы обратились именно к этому материалу?

– Впервые идея возникла, кажется, в 2015 году, когда у нас ставил спектакль режиссёр из Новосибирска Павел Южаков. Мы тогда на каждый спектакль приглашали разных художников по свету, и на «Трёхгрошовую оперу» к нам приехал новый для нас человек Тарас Михалевский. Он совершил такое чудо, что больше мы уже ни к кому другому не обращались, все спектакли на нашей большой сцене выпускал он.

Мы тогда в процессе работы с Тарасом подружились, много общались. Он родом из Омска, и рассказал мне про стихи омского поэта Аркадия Кутилова. Поделился и идеей спектакля, который изначально хотели поставить в омском «Театре живописи», которым руководит отец Тараса Николай Михалевский.

Продолжение случилось в период пандемии, когда Тарас Михалевский написал десять песен на стихи Аркадия Кутилова. Появилось понимание того, как это должно выглядеть, как сделать пьесу. У Тараса очень точный взгляд, и я был готов дать эту постановку ему, но он решительно сказал мне: «Нет, каждый должен заниматься своим делом. Я хочу, чтобы спектакль поставил ты». Благоприятное стечение обстоятельств продолжилось, и написать пьесу вызвался младший брат Тараса Алексей, выпускник литинститута. Потом мы её вместе смотрели, где-то правили. В итоге получилось очень интересно.

– То есть, как и в случае с вашим режиссёрским дебютом, снова получилась командная работа.

– Да, и должен сказать, что ни одного промаха при подборе этой команды у нас не было. Сразу стало понятно, что главную роль может сыграть только один артист в нашей труппе – Игорь Кожевин. Конечно, приказом можно было назначить кого угодно, но в театре так не бывает. Легко согласился поучаствовать в проекте хореограф Николай Реутов – величайший человек, без которого не ставят сейчас ни Юрий Бутусов, ни Константин Хабенский. Видеохудожник у нас Ася Мухина, наш художник Владимир Кравцев, Фридрих Вейсгейм занимался с актёрами вокалом – все подошли с большим интересом. Мне кажется, что в результате всё получилось, хотя оценят зрители.

Конечно, накануне премьеры есть волнение, которое связано с самыми разными вещами. Внутреннее ощущение того, что всё получается, оно есть. Но какие будут оценки – волнительно. Кто-то любит эстетику «доктеатра», которую я терпеть не могу. У нас никакого бытоподобия не будет. Зачем показывать, как наш герой напивался, лежал в теплотрассе. Это совершенно другой жанр. У нас же что-то от фэнтези и даже детективное начало какое-то есть.

Мы не подвальная площадка

– Что важнее – внутреннее ощущение того, что работа удалась, или реакция зрителя, голосующего рублём, хотя вы будете понимать, что спектакль неидеален?

– Такое бывает, когда спектакль по каким-то причинам не нравится, а зритель заполняет зал. Мы живём за счёт зрителя, поэтому у нас есть названия в репертуаре, которые я давно хочу списать, но люди ходят, так что у меня есть уважительная причина этого не делать.

Я много такого посписывал в театре, и мне говорили, что так нельзя делать. «Он, она, окно, покойник», что-то ещё, что было запредельно плохо, но зрителю нравилось. Одно название такое может быть в репертуаре. Но «Магнит» – не тот случай. Здесь ощущение внутреннего удовлетворения уже есть, а как оценит зритель – посмотрим.

Мы не подвальная площадка, которая может себе позволить поставить спектакль на двадцать человек, придёт десять, а мы скажем, что зрители дураки, а спектакль у нас гениальный. При зале почти в 800 мест мы обязаны учитывать зрителя.

– «Магнит» – это всё-таки не лёгкий жанр, не комедия.

– Это не комедия и не чистый мюзикл. Но мне кажется, что сделан он достаточно легко и интересно. Есть возможность не то что ослабить внимание, а выйти из одной эмоции в другую. Моментальный переход от слёз к улыбке – в этом, по-моему, и есть искусство режиссёра.

– У многих режиссёров есть нереализованная мечта. А у вас – как у начинающего театрального постановщика?

– У меня такой мечты нет. Но рассматриваю разный материал. Можно ведь много чего планировать, а потом неожиданно появляется такой прекрасный материал, как «Магнит». Этим он и интересен. В любой режиссёрской работе ценна авторская идея, если она есть, то можно работать дальше.

– В пандемию вы дебютировали и в роли актёра, подменяя заболевшего исполнителя в эпизоде. А как насчёт полноценного выхода на сцену?

– Чем чёрт не шутит, но вряд ли это произойдёт. Я уже однажды сделал выбор между образованием актёрским и филологическим. К тому же я слишком зажат для актёра, если честно. До сих пор, когда надо выходить на сцену и что-то произносить, весь бледнею.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

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