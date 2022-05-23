В Екатеринбурге стартовал фестиваль "Золотая маска"

В программе — титулованные постановки трех московских театров. Фото: Алексей Кунилов

Мероприятие в столице Урала пройдет в седьмой раз. В программе — титулованные постановки трех московских театров, которые покажут на сцене ТЮЗа и Театра драмы.

"Значимость фестиваля невозможно переоценить. Бесценно то, что наш зритель может увидеть лучшие спектакли лауреатов национальной театральной премии "Золотая маска", — отметила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Генеральный директор национальной театральной премии и фестиваля Мария Ревякина в свою очередь поблагодарила за поддержку губернатора Евгения Куйвашева, министерства культуры России и Свердловской области:

"Мы любим к вам ездить, у вас необыкновенно театральный город. Подведя итоги 28 театрального фестиваля "Золотая маска", мы с радостью поехали в наши города с проектом "Золотая маска в регионах России". Это проект номер два после основного фестиваля в Москве. Я благодарна всем театрам, которые нам дали возможность выступать на площадках Екатеринбурга", — отметила Мария Ревякина.

Откроет региональную программу постановка "Костик" театра им. А.С. Пушкина, которую представят в Театре драмы.

16 и 17 июня российский академический молодежный театр покажет спектакль "Сын". Закроет программу спектакль "Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция" Мастерской Петра Фоменко.