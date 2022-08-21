В Москве на 101-м году жизни скончался народный артист РФ Николай Лебедев

Он работал в театре более 70 лет. Фото: официальная группа Театра им. Моссовета "ВКонтакте"

В Театре имени Моссовета сообщили о смерти Николая Лебедева, одного из старейших столичных артистов. Он известен по таким фильмам, как "Нормандия-Неман", "Освобождение" и "Экипаж".

"Театр Моссовета с прискорбием сообщает, что на 101-м году ушел из жизни старейший актер театра и один из старейших артистов Москвы, народный артист России, ветеран ВОВ Николай Сергеевич Лебедев, человек большой, сложной и без преувеличения героической судьбы", — говорится в сообщении в группе Театра им. Моссовета "ВКонтакте".

Николай Лебедев родился 15 декабря 1921 года. Начинал творческий путь в 1939 году с выступлений в московском ТЮЗе. Однако уже через два года артиста отправили на Великую Отечественную войну. Получил контузию и попал в плен. Прошел через шесть концентрационных лагерей, трижды неудачно пытался сбежать, однако в 1945 году был освобожден советской армией из лагеря "Ламсдорф-III". Служил в армии вплоть до демобилизации, а затем вернулся в столичный Театр юного зрителя.

В 1950 году после окончания учебы Николая Лебедева пригласили в Театр имени Моссовета, где он вскоре стал ведущим актером труппы. Он работал в театре более 70 лет.

Николай Лебедев также смог добиться высокого признания в кино как у зрителей, так и у коллег по цеху. На его счету около 40 картин, среди которых "Выбор цели", "Освобождение", "Тишина", "Нормандия-Неман", "Евдокия" и "Экипаж".

"Бескорыстная преданность своему делу, профессиональная честность, огромный человеческий и профессиональный опыт Николая Сергеевича снискали ему уважение и любовь всего театра. Его уход — большая потеря для всего нашего коллектива", — отметили представители театра.

О времени и месте похорон актера объявят позже.