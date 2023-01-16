Коляда уступил место студентам, серовчанам и пермякам

Одной из последних премьер «Коляда-театра» – «Сорочинской ярмаркой» пока наслаждаются москвичи. Следующий спектакль на родной сцене артисты сыграют уже 11 февраля. Фото: Алексей Кунилов

Артисты «Коляда-театра» отправились в традиционные московские гастроли. В Центре на Страстном свердловчане будут выступать до 3 февраля, а пока их место в столице Урала займут другие коллективы. Это Екатеринбургский государственный театральный институт (ЕГТИ), Серовский театр драмы имени А.П. Чехова и пермский театр «Век жизни».

И борщом кормят, и «Бульбу» показывают

Гастроли в Центре на Страстном – действительно долгая традиция для колядовцев. Этого события ждет и сама труппа театра, и столичная публика, которая молниеносно раскупает билеты на привезенные спектакли. В последние два года у коллектива по ряду причин не получилось выбраться в Москву, но сейчас они постараются наверстать упущенное. Так, в столицу «Коляда-театр» привез больше 25 своих работ: от многолетних хитов, таких как «Вишневый сад», «Трамвай «Желание» и «Баба Шанель», до новинок, которые, впрочем, уже не нуждаются в рекламе, – «Тарас Бульба» и «Сорочинская ярмарка».

Помимо основной программы, Николай Коляда радует москвичей проектом «Суп-театр». Для поклонников театра уже не нужно объяснять, что это за мероприятие, а для тех, кому еще не довелось побывать, поясняем. Это неформальный вечер, главным блюдом которого является суп, приготовленный лично Николаем Владимировичем по рецепту его мамы. Также зрителей «угощают» интересными историями из жизни театра и актеров, небольшим фильмом о коллективе, ну и, конечно же, спектаклем-капустником. Первый суповой прием уже состоялся, гости остались в восторге от борща, следующая встреча – в конце января, но билетов на нее нет уже сейчас.

А в Екатеринбурге первыми сцену колядовцев заняли студенты ЕГТИ – с 13 по 20 января они играют спектакль «Трамвай в Пышму». Это необычная постановка, в которой и артисты, и зрители – пассажиры этого самого трамвая. За время поездки четырнадцать героев успеют представить свои истории. Создатели спектакля поясняют, что эта работа – своеобразное напоминание о важности человеческой жизни на фоне бешеной гонки самосовершенствования и самоидентификации. Пьеса написана драматургом Надеждой Черновой (семинар Николая Коляды), режиссер – Ефим Степанов (студент II курса Российского государственного института сценических искусств). В ролях студенты ЕГТИ: мастерские Андрея Неустроева, Натальи Гараниной и Веры Маковкиной.

Серовские драмы и правильное пермское «Чикаго»

Студенческий театр в гостях у Николая Коляды сменит Серовский театр драмы имени А.П. Чехова, труппа займет уикенд – с 21 по 22 января. Чеховцы привезут в столицу Урала четыре спектакля, два из них в постановке главного режиссера театра Александра Сысоева – «Море. Звезды. Олеандр» и «Мама». Оба непростые, на такие работы нужно настроиться. «Море. Звезды. Олеандр» – подростковая драма по пьесе Марии Малухиной. В центре сюжета 16-летняя Даша, ставшая случайным свидетелем убийства парня, который ей нравился. «Мама» – спектакль о взаимоотношениях отцов и детей по одноактным пьесам «Китайский шелк» Натальи Бондарь и «Родительский день» Алексея Еньшина.

Кроме того, в афише – «Анна Каренина». Это моноспектакль Александры Незлученко. Новосибирский режиссер Сергей Дроздов вывел Анну на сцену совершенно одну – без мужчин, без сына, без великосветского общества. Еще один моноспектакль – «Сука» от режиссера Сергея Пухлякова, поставлен на артиста Сергея Тушова по мотивам повести «Лучший из них» Юлия Дунского и Валерия Фрида. Авторы попали в советский лагерь в 1944 году. В середине 50-х оба освободились, позже став известными кинодраматургами. Их совместный рассказ, который лег в основу спектакля, о бывалом воре-универсале и трагедии его тюремной любви.

Финальным аккордом января станут гастроли пермского «Века жизни». Этот театр создан актерской семьей Ириной и АндреемМоляновыми, выходцами из известного пермского театра «У моста». С 24 по 29 января коллектив покажет свердловскому зрителю восемь спектаклей – на любой вкус. Две постановки рассчитаны на детскую аудиторию – это сказки «Аленький цветочек» и «Щелкунчик». Еще две работы сделаны по мотивам произведений Николая Гоголя – пластический спектакль «Записки сумасшедшего» и драма «Шинель».

Сцена из спектакля "Чикаго". Фото: Предоставлено театром "Век жизни"

Любопытно будет оценить интерпретацию пермяками пьесы Николая Коляды «Всеобъемлюще». Это комедия о двух актрисах, прослуживших в одном театре более сорока лет. Они встретились в репетиционном зале тайком, в выходной день, чтобы самостоятельно репетировать новую пьесу. На десерт – 29 января – «Век жизни» подготовил для нашей публики музыкальный спектакль «Чикаго». Причем за основу взят не известный всем мюзикл, а первоисточник – пьеса 1926 года, которую написала журналистка Морин Даллас Уоткинс. Более того, в спектакле она является одним из ключевых персонажей.

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