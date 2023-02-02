Возвращение спектакля-легенды

Спектакль «Купите пропуск в рай» очень пластичен. Хореограф-постановщик, режиссёр по пластике Татьяна Безменова убеждена: «Балетмейстеру нужно знать... и геометрию, ведь речь идет о так называемом рисунке роли». Фото: Алексей Кунилов

Сегодня Свердловская музкомедия представляет зрителям первую премьеру 2023 года – мюзикл «Купите пропуск в рай» Доменико МОДУНЬО. Напомним: в преддверии своего 90-летия театр, всегда отличавшийся уважением к предшественникам и традициям, намерен был еще раз воздать должное легендарному режиссеру Владимиру КУРОЧКИНУ (и повод в высшей степени достойный – 100-летие со дня рождения Мастера). «Купите пропуск в рай» – как раз из этого ряда. Театр возвращает на уральскую сцену спектакль-легенду.

В соцсетях нет-нет да мелькают впечатления-воспоминания зрителей о том времени, когда новатор Владимир Курочкин «укоренял» в российском театральном пространстве новый жанр – западный мюзикл.

«Город Свердловск (ныне Екатеринбург) поголовно сошел тогда с ума. Местные жители ночами стояли в кассу Театра музыкальной комедии за билетами на новый спектакль. Это был самый настоящий классический мюзикл: первый на Урале – точно, но и в стране скорее всего ничего подобного не было. Зрители бисировали так, что бедным актерам по 15–20 (!) раз приходилось выходить на сцену и исполнять полюбившиеся песни. Спектакль затягивался за полночь, публика не расходилась – это было реальное сумасшествие. Смотреть спектакль приезжали целыми делегациями – невиданное по тем временам было зрелище». Вот так примерно столица Среднего Урала принимала появление мюзиклов «Черный дракон» и «Купите пропуск в рай» Доменико Модуньо. Ничего подобного в стране – точно! – не было. Мюзикл про невероятные совпадения, божественные знамения и их непредсказуемые последствия был сочинен в 1970 году. В 1977-м первая и единственная на тот момент постановка западного мюзикла на советской сцене вышла в Свердловской музкомедии.

И вот спустя почти полвека – спектакль-посвящение, спектакль-приношение. Но почему из большого наследия Курочкина театр остановил свой выбор именно на этом названии?

– Больше скажу: из замечательного наследия Владимира Акимовича мы выбирали не только между итальянскими мюзиклами, но и советскими музыкальными комедиями, – признался «ОГ» режиссер-постановщик, лауреат Национальной премии «Золотая Маска» Филипп Разенков. – Главное, чего хотелось, – легкости, солнечного настроения, радости. И вот среди всех пьес именно эта обратила на себя мое внимание: главные герои – странствующие актеры, которые проходят через многие сложности, преодолевают внутренние барьеры и приходят к пониманию, что самое главное в актерской профессии, как, собственно, и в любой другой, – дарить любовь. Только в этом случае даже ошибающийся человек, даже грешник может, образно говоря, оказаться в раю – обрести свою любовь. Об этом наш спектакль. И вторая задача была – не только восстановить в репертуаре легендарное название, но и попытаться воссоздать методы постановки спектакля, что существовали при Курочкине, – когда сами артисты очень многое привносят в спектакль. Так у нас и было. И я очень рад этой ансамблевой работе…

Сюжет прост и замысловат одновременно. Бродячего артиста по ошибке принимают за «посланца небес», чьего пришествия город ждал давно. Исцелить калеку, исправить грешницу и воскресить мертвеца – пара пустяков. Когда удача сама идет в руки, отказываться от вознаграждения вроде бы глупо. И Энрико, главный герой, вместе с таким же предприимчивым Бумбачо замыслили продавать горожанам «пропуск в рай». Но знамение велит «святому самозванцу» добровольно взойти на костер, а это уже не входит в планы приятелей-комедиантов. Выход один – пропуск в рай, который подписан любовью…

Фабула та же, что была и в постановке 1977 года. Но на основании пьесы «Тысяча и один день…» итальянцев Гаринеи –Джованнини – Фиастри создана новая, русская пьеса (авторы Анатолий Борисов, Борис Спитковский, стихи – Яков Халецкий и Дарья Аксёнова). С учетом давности рождения фабулы что не утратило актуальности? Даже за полвека!

– До премьеры трудно сказать. Посмотрим на реакцию зрителей, – осторожен в предположениях Филипп Разенков. – Но сюжет – да, конечно! Главные герои учатся любить, а эту школу должен пройти каждый человек в любое время…

Итак, новый спектакль – что-то вроде «вариации на тему», с новыми акцентами и трактовками. Неизменна только музыка от мегазвезды фестиваля Сан-Ремо, дважды лауреата премии «Грэмми» Доменико Модуньо, итальянского певца, композитора, актера. Даже нетеатралы знают творчество Модуньо по его песенным хитам, прежде всего – «Volare» (Д. Модуньо участвовал в одиннадцати фестивалях итальянской песни в Сан-Ремо; четыре его победы на них являются рекордом фестиваля, а за песню «Volare» проголосовал даже квартет «ABBA», выступавший на том же конкурсе со своей «Waterloo»). Мюзикл «Купите пропуск в рай» полон зажигательных песен и песнопений. А кроме того, особое удовольствие для зрителей – несколько всемирно известных хитов Доменико Модуньо, которые дополнили партитуру и привнесли новые краски в эту историю. С учетом того, какая работа проведена по переаранжировке, музыка звучит ярко, сочно и… абсолютно современно.

Кстати, современность – ключевой посыл спектакля.

– Когда берешь историю, которой почти полвека, сначала думаешь, что она для более старшего поколения, – говорит Филипп Разенков. – Но художник-постановщик Елисей Шепелёв выбрал для сценографии принцип площадного театра (в основе сюжета же – артисты!), и выбрана универсальная его форма: мы не играем в натурализм. Грим, костюмы, работа художника по свету – во всём, что касается визуального ряда, мы старались, с одной стороны, сделать спектакль с уважением к традициям этого жанра, а с другой – чтобы для молодой аудитории даже «по картинке» было интересно.

Спектаклем «Купите пропуск в рай» Свердловская музкомедия по сути выходит на финишную прямую к своему 90-летию, которое сам театр и Урал будут отмечать в июле.

«Разбудите через 100 лет, и я скажу…» Сцена из спектакля. Энрико – Евгений Елпашев (слева), Бумбачо – Игорь Ладейщиков. Фото: Алексей Кунилов – Доменико Модуньо написал «Купите пропуск в рай» в 1970 году. Как исполнитель главной роли можете оценить, что и сегодня не утратило своей актуальности? Герои? Сюжет? Музыка? – Так ведь ничего не меняется… – ответил на вопрос «ОГ» лауреат «Золотой Маски» Евгений Елпашев. – Если не ошибаюсь, сегодня день рождения Салтыкова-Щедрина (интервью состоялось 27 января. – Прим. ред.). Одна из его фраз: «Разбудите меня через сто лет, и я скажу, что делают в России – пьют и воруют». Вот и я отвечу на ваш вопрос: разбудите меня еще через полвека, и я вам скажу – мошенники были, есть и будут. Людям всегда хочется позаботиться о своем будущем – даже неземном, обязательно попасть в рай, а для этого надо подстелить соломки: кому-то сунуть взяточку – так больше шансов уготовить себе «там» хорошее местечко. Здесь, на Земле, все мы грешные, живем по большей части неправедно. И большинство готовы отдать последнее, чтобы «купить пропуск в рай». Вроде как «Теперь я спокоен за свое будущее». Так было всегда. И будет. – Но это же обидная ситуация, что люди не меняются в лучшую сторону? – Как сказать… Однажды, в каком-то регионе, решили истребить всех волков. Истребили – но исчезли и полезные популяции животных. С создания мира внутри человека тоже держится баланс на зло и добро. В этом конфликт жизни. А что касается главных героев – да, мы мошенники, но не злые мошенники: не звоним пенсионерам, не отбираем у них последние копейки. Мы в конце концов приходим к тому, что главным для нас становится любимая женщина, а все «нажитое» отдаем обратно народу. Такая вот закольцованность истории: что взяли – вернули.

Спектакль можно посетить по «Пушкинской карте»