БАЛ ЛЕТ: «Русский балет навсегда» в Екатеринбурге

Фото: официальная афиша

Не много найдется художественных проектов, которые бы становились событием российской политики. «Русский балет навсегда», с которым на этой неделе приехала в столицу Среднего Урала народная артистка России лауреат Государственной премии РФ Илзе ЛИЕПА, как раз из этого ряда. Проект, состоявшийся при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, объединил звезд мирового балета и художественные силы Урала. Екатеринбург на маршруте беспрецедентного национального проекта «Русский балет навсегда», инициатором которого стала Илзе Лиепа, – один из семи городов. Но поклонники искусства (да и политики!) знают: у выдающейся балерины – особые отношения с уральским регионом.

«Больше, чем танец. Это айсберг!»

Напомним: еще в 2017 году губернатор Евгений Куйвашев пригласил Илзе Лиепа в команду по продвижению заявки Урала на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО. Предложение касалось не только одного этого, пусть и масштабного, события – оно было шире и именно политическим. В отношении культуры региона. В отношении будущего Урала, его детей и юношества. Отвечая на вопрос «ОГ» тогда, Илзе Лиепа сказала: «Когда мы только начали работать с регионами (а сейчас в числе партнеров Тула, Самара, Центральный федеральный округ, Якутия), Евгений Владимирович не просто поддержал идею, а сказал: «Мы будем первыми». И поддержка была безумно ценна. Государственный человек какие-то идеи воспринимает интуитивно. Как-то он почувствовал, что за танцевальным проектом много больше кроме танца. Огромное пространство. Айсберг. Ребята, прошедшие проект, будут знать культуру, музыку, будут любить свою страну, гордиться регионом. Мне дорого, что Евгений Владимирович всё это почувствовал и что я со своим проектом вошла в его команду, его ви́дение развития региона. Когда мы поехали в Париж представлять заявку Урала на ЭКСПО, я уже была членом команды…»

Следующий, 2018-й, который Президент России объявил Годом балета, уже дал реальные результаты этого решения и дружеской договоренности. Объединенными усилиями Благотворительного фонда Илзе Лиепа и Свердловской детской филармонии родились «Уральские сезоны» – творческая лаборатория танцевальных коллективов Большого Урала. Проект был поддержан губернатором Свердловской области. Кодой «Уральских сезонов», красивым финалом стал балетный спектакль «Князь Владимир» – сначала он был показан в Большом театре, потом в Екатеринбурге. Сама Илзе Лиепа исполнила в нем роль княгини Ольги, а рядом, на одной сцене с ней, танцевали юные уральцы.

Нынешний визит на Урал выдающейся балерины и ее коллег – проект еще более масштабный и многокомпонентный. Задача – популяризировать российское классическое наследие, а при этом развивать танцевальные традиции, создавая силами молодых хореографов новые произведения, формировать современный российский хореографический язык. Поэтому первая часть проекта в Екатеринбурге, как и в каждом из семи городов, была просветительской. Этакий инфоурок «Интересно о балете. От истоков до наших дней»: занимательные факты из истории балета, вопросы-ответы. А следом – благотворительный гала-концерт «Русский балет навсегда», где Илзе Лиепа напомнила о судьбах выдающихся российских танцовщиков, рождении шедевров, маленьких секретах большого балета, а «иллюстрацией к сказанному» стало выступление звезд балета и детско-юношеских танцевальных коллективов Екатеринбурга.

– Я невероятно счастлива снова вернуться на Урал, где мы всегда получаем поддержку своих проектов, – сказала Илзе Лиепа. – В программе «Русский балет навсегда» участвовали коллективы, с которыми мы уже работали и которые любим, – ансамбль танца «Улыбка» Свердловской детской филармонии, ансамбль танца Натальи Лысцовой из Детской школы искусств № 5, студенты вашего хореографического колледжа.

Что касается развития традиций классического танца, создания современного танцевального языка, то вторая и не менее значимая линия проекта «Русский балет навсегда» – поиск молодых хореографов. Кто горит танцем, у кого много интересных идей, но пока не хватает опыта и мастерства.

– Да, главные лаборатории хореографов проходят в Москве. Но и «Урал Опера балет» тоже стал площадкой-лабораторией современного танцевального языка, – подчеркнула Илзе Лиепа. – Наша общая задача – вернуть в современную хореографию национальный танцевальный язык. Не оглядываясь на Запад. Само время диктует, чтобы мы посмотрели пристальнее вокруг и восхитились российской культурой, русской историей и музыкой. Именно поэтому в нашем проекте молодые хореографы делают постановки исключительно на русскую симфоническую музыку…

Более ста заявок от молодых хореографов России было подано в проект «Русский балет навсегда». Отобраны в регионах 12 человек (один из них, Константин Хлебников – из Екатеринбурга). Для молодых – это возможность попасть на профессиональную сцену, поработать со звездами балета и понять, как происходит рождение Танца. Их идеи будут предложены к исполнению. Итогом станет грандиозный финал – концерт «Премьера премьер» 18 сентября в Москве, в Концертном зале «Зарядье». На концерт уже приглашены руководители музыкальных и балетных театров страны. Организаторы подчеркивают: российские театры должны узнать молодые имена. Хочется дать новый толчок отечественному танцу – в смысле идей, содержания. А еще – чтобы Танец воспринимался как служение. Именно об этом шел разговор на вечернем спектакле «Мой отец Марис Лиепа».

Фото: Павел Ворожцов

Русский балет в условиях санкций

Сценарий спектакля написала сама Илзе Лиепа, дочь выдающегося танцовщика ХХ века. Это очень личная для нее тема. Спектакль посвящен отцу, приурочен к 85-летию со дня его рождения. Но для нас, зрителей, для всех Марис Лиепа – артист, который как раз и воспринимал свою жизнь в Танце как служение. «Многогранный и мощный, мужественный и загадочный, Марис Лиепа стал легендой для целого поколения россиян, его мировая слава сравнима с популярностью Нуреева и Барышникова», – говорят его коллеги.

Его называли Лоуренсом Оливье в танце, сравнивая с драматическим актером, что признан в мире за эталон интерпретации шекспировских ролей. То есть Лиепе, даже в бессловесном танце, были подвластны та же драматическая глубина и выразительность. «Его мозг танцует, а тело думает», – писала ведущая британская «The Times».

Сначала спектакль «Мой отец Марис Лиепа» был историей… без балета. Премьера состоялась на сцене Большого зала Московской консерватории, с симфоническим оркестром. Илзе использовала книгу своего отца «Я хочу танцевать сто лет», страницы его дневников, собственные записки, эссе. Екатеринбургу же невероятно повезло в том смысле, что теперь «Мой отец Марис Лиепа» – уже другой спектакль: история выдающего артиста дополнена, иллюстрирована фрагментами классических постановок, где блистал Марис Лиепа, – «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Ромео и Джульетта», «Дон Кихот». Их исполнили прилетевшие на Урал звезды Большого и Мариинского театров, Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

На сцене театра «Урал Опера Балет», где шел спектакль, Илзе Лиепа выступала уже не как чтица, а как актриса (драматический дар Илзе известен и по балетной сцене, и по одной из главных ролей в фильме «Михайло Ломоносов»). Это был рассказ о времени, Театре, знаменитом отце, балетной династии. Эмоциональное повествование, идущее по восходящей (так взлетала и танцевальная карьера Мариса Лиепы) внезапно оборвалось ее сухим: «Мой отец скончался 26 марта 1989 года. Ему было 52 года». Трагическое послесловие – на фоне крупного плана Мариса Лиепы в легендарной партии Красса в балете «Спартак».

Илзе оставила «за скобками» причины немыслимо раннего ухода великого танцовщика из жизни. Как не давали ему танцевать. Как выживали, завидуя таланту и признанию, из Большого. Мало кто знает, сколь коварно обошелся с ними театр: Большой согласился принять Илзе в труппу только при условии, что из нее уйдет Марис («Слишком много Лиеп в одном театре»). Пять лет назад, во время «Уральских сезонов», в большом интервью для «ОГ» мы говорили с Илзе и о том, как же надо было ей потом в жизни и профессии оправдывать этот «хитроумный change»…

Она оправдала. Все, что сегодня делают Илзе Лиепа и ее Благотворительный фонд (в содружестве с Президентским фондом культурных инициатив и на Урале – с поддержкой региональной власти) – во имя российского балета, давно признанного национальным достоянием. Cпектакль «Мой отец Марис Лиепа» был посвящен не только отцу, но всем танцовщикам «золотого поколения» российского балета. Один нюанс: будучи по рождению латышом, Лиепа считал себя русским артистом, связал свою жизнь с Россией, укреплял престиж советского (российского) балетного искусства в мире. Этот пример патриотизма, верности долгу и Отечеству востребован сегодня обществом как никогда. При попытках «отмены русской культуры» на Западе понимание значимости отечественного балетного искусства невероятно актуализировалось. А в условиях санкционного давления на Россию, когда афиши многих театров страны «оголились» в связи с отзывом зарубежными хореографами своих произведений, проект «Русский балет навсегда» дал возможность почувствовать гордость за свою страну. А это уже – мнение зрителей.

Потенциал региона Нынешний тур проекта «Русский балет навсегда» проходит по городам Ульяновск, Екатеринбург, Ханты-Мансийск, Сочи, Кемерово, Волгоград, Москва. У Благотворительного фонда «Илзе Лиепа» особое отношение к Свердловской области, где создана и успешно работает развитая сеть учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере искусства. Регион занимает третье место в России по количеству театров и школ искусств. Кроме того, на Среднем Урале созданы Уральский центр по работе с музыкально одаренными детьми, Уральский хореографический колледж, Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования. Большую роль в профессиональном развитии и росте одаренных детей играет фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение».

Фото: Павел Ворожцов