Сцена из спектакля "Сирано де Бержерак". Фото: Екатерина Цветкова

Главный театральный фестиваль страны «Золотая маска» открывает региональную программу. Нескольким городам посчастливится увидеть спектакли-лауреаты премии и знаковые премьеры сезона. В этом году лучшие постановки покажут в Омске, а также двух свердловских городах: в Екатеринбурге и впервые – в Нижнем Тагиле. Фестиваль пройдет при поддержке губернатора Евгения КУЙВАШЕВА, Министерства культуры РФ и Минкультуры Свердловской области.

Стартует региональная программа «Золотой маски» в столице Урала. На сцене Свердловского театра драмы 23 и 24 мая состоятся показы спектакля «Сирано де Бержерак» в исполнении артистов Московского художественного театра им. А.П. Чехова. Героическую комедию Эдмона Ростана на сцене столичного театра поставил Егор Перегудов, главные роли исполняют – Юрий Чурсин и Анна Чиповская.

– «Сирано де Бержерак» – пьеса, в которой люди решают свои проблемы при помощи шпаги, поэтому у нас на сцене фехтуют. Но важно понимать, что Ростан писал своего «Сирано» через двести лет после жизни его реального прототипа, это XVII век, придуманный в конце века XIX, романтически преломленная реальность. И это дает нам право, пользуясь теми правилами игры, что заложены драматургом, тоже сочинять свой мир, заново перепридумывать его, – цитирует режиссера Егора Перегудова пресс-служба «Золотой маски».

Юрий Чурсин исполняет главную роль в спектакле. Фото: Екатерина Цветкова

Затем «Золотая маска» приедет в Екатеринбург уже в конце следующего месяца: 25 и 26 июня на сцене Театра юного зрителя запланированы показы спектакля «Братья Карамазовы» санкт-петербургского Малого драматического театра – Театра Европы режиссера Льва Додина. Основой для постановки стала пьеса, написанная самим Додиным по мотивам романа Федора Достоевского.

– Достоевский не рассказывает о человеке, не описывает его, даже не изучает, он блуждает по человеку в ошеломлении восторга и ужаса, восторженного ужаса и ужасного восторга. Мы несколько лет блуждали следами Достоевского и сегодня делимся блужданиями по «Карамазовым», по жизни, по Достоевскому, по самим себе, – отметил в представлении спектакля на «Золотой маске» Лев Додин.

В главных ролях зрители увидят Елизавету Боярскую, Игоря Иванова, Игоря Черневича, Станислава Никольского, Екатерину Тарасову и других артистов.

Завершится фестиваль «Золотая маска» в столице Урала гастролями труппы Александринского театра (Санкт-Петербург). Они представят постановку в жанре «революционного концерта» по мотивам пьесы Всеволода Вишневского. Режиссер спектакля Виктор Рыжаков, в ролях – Анна Блинова, Виктор Журавлев, Иван Ефремов и другие.

А финалом фестиваля в Свердловской области станет программа «Золотой маски» в Нижнем Тагиле. Там гастроли пройдут с 14 по 23 ноября. Пока организаторы не разглашают, какой именно спектакль привезут в этот город.