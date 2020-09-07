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Экономика
7 сентября 2020, 08:47

В России продукты подорожали на 4,3% за год

корзина с продуктами в магазине

По сравнению с августом 2019 года цены на продукты в стране выросли на 4,3%. Фото: Павел Ворожцов.

В августе годовая инфляция в России достигла 3,6%. Больше всего за год подорожали продукты.

По сравнению с августом 2019 года цены на них выросли на 4,3%. Наиболее ощутимым был рост цен на крупу и бобовые (+24,5%), фрукты и овощи (+9,8%), макаронные изделия (+9,1%). Сливочное масло стало стоит дороже на 6,5%, хлеб — на 5,2%, молоко и молочная продукция — на 4,5%. А вот сахар-песок подешевел — на 0,4%, отмечается на сайте Росстата.

Цены на непроводовольственные товары выросли на 3,4%. Заметнее всего изменилась стоимость табачных изделий (+9,8%), медикаментов (+8,4%), а также моющих и чистящих средств (+5,4%).

Стоимость услуг в стране выросла на 2,7%. В частности, услуги связи подорожали на 5,8%, санаторно-оздоровительные услуги — на 5,5%, образовательные — на 5,2%. В то же время зарубежный туризм подешевел на 2,7%.

В месячном выражении цены на продукты, наоборот, снизились на 0,8%. Непродовольственные товары и услуги стали дороже — на 0,4%.

Добавим, что за месяц годовая инфляция в стране ускорилась — на 0,2 процентного пункта: в июле годовой темп прироста цен составлял 3,4%.

Областная газета Свердловской области

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