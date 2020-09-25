РУСАЛ объявил о назначении нового директора Североуральского бокситового рудника

Виктор Неустроев, руководивший предприятием шесть лет, вышел на пенсию. Фото: Алексей Кунилов

Управляющим директором стал Леонид Буртолик, занимавший до этого пост замдиректора рудника. Виктор Неустроев, руководивший предприятием шесть лет, вышел на пенсию.

Перед новым директором Североуральского бокситового рудника стоят задачи по внедрению современных технологий, снижению себестоимости добычи бокситов, развитию бизнес-системы РУСАЛа и участию в развитии региона присутствия.

"СУБР является надёжным поставщиком боксита для глинозёмных производств компании. За последние годы реализовано несколько крупных инвестпроектов, направленных на улучшение условий труда шахтёров, повышение безопасности горных работ, высокими темпами идёт обновление парка подземной самоходной техники. С назначением Леонида Буртолика СУБР продолжит своё развитие и модернизацию", - приводит слова директора по Глинозёмному бизнесу РУСАЛа Якова Ицкова пресс-служба компании.

Известно, что Леонид Буртолик окончил Московский горный институт по специальности "Горный механик-конструктор". Работал на Серовском металлургическом заводе, в ГМК "Норильский никель", в компании "Союз-Металлоресурс", а также занимал руководящие посты на предприятиях в Мурманской области, Забайкальском крае и Республике Хакасия.

Виктор Неустроев начинал карьеру на СУБРе стажёром горного мастера. Затем он 34 года руководил шахтой № 13. Имеет звания "Заслуженный шахтёр РФ", "Почётный горняк". Под его руководством в 2015 году рудник ввёл в эксплуатацию одну из самых глубоких шахт мира – шахту "Черёмуховская-Глубокая".