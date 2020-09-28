Курс евро превысил уровень января 2016 года

Стоимость евро была зафиксирована на уровне 91,75 рубля. Фото: Алексей Кунилов.

Курс евро на Московской бирже почти достиг отметки в 92 рубля. Доллар тоже заметно подорожал - до 79 рублей.

По данным Мосбиржи, в 10:19 (по мск) стоимость евро была зафиксирована на уровне 91,75 рубля. Так валюта обновила свой максимум, зарегистрированный в январе 2016 года, отмечает "Коммерсантъ". К 11:38 евро замедлило темпы роста: в это время валюта торговалась на уровне 91,52 рубля.

Фото: Мосбиржа

Курс доллара в 10:19 достиг 78,92 рубля. Это максимум со 2 апреля. В 11:43 курс доллара составлял 78,64 рубля.