Темы дня

Экономика
28 сентября 2020, 14:11

Курс евро превысил уровень января 2016 года

евро

Стоимость евро была зафиксирована на уровне 91,75 рубля. Фото: Алексей Кунилов.

Курс евро на Московской бирже почти достиг отметки в 92 рубля. Доллар тоже заметно подорожал - до 79 рублей.

По данным Мосбиржи, в 10:19 (по мск) стоимость евро была зафиксирована на уровне 91,75 рубля. Так валюта обновила свой максимум, зарегистрированный в январе 2016 года, отмечает "Коммерсантъ". К 11:38 евро замедлило темпы роста: в это время валюта торговалась на уровне 91,52 рубля.

Фото: Мосбиржа

Курс доллара в 10:19 достиг 78,92 рубля. Это максимум со 2 апреля. В 11:43 курс доллара составлял 78,64 рубля.

Фото: Мосбиржа
Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.09.2020, 15:03 / Общество
В разгар бабьего лета в Свердловской области продлили предупреждение о заморозках
28.09.2020, 14:52 / Общество
В Екатеринбурге осветят сквер на проспекте Орджоникидзе за два миллиона
28.09.2020, 14:40 / Культура
Иванушки International выступят в Заречном
28.09.2020, 14:11 / Экономика
Курс евро превысил уровень января 2016 года
28.09.2020, 14:01 / Культура
Свердловчанам вручили награды за развитие народных художественных промыслов