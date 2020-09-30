С 2021 года в России запретят включать в чек чаевые

В России утверждены новые правила оказания услуг общественного питания. Фото: Павел Ворожцов

В России утверждены новые правила оказания услуг общественного питания. С 2021 года заведениям запретят включать в счёт чаевые, а также другие платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд.

Согласно данным, которые приводятся на сайте Роспотребнадзора, новые правила утверждены постановлением Правительства РФ и направлены на защиту прав потребителей услуг заведений общепита. Они вступят в силу с 1 января 2021 года. Старые правила утратят свою силу.

В новом документе, в частности, прописано, что цена на услуги общественного питания должна определяться стоимостью продукции, указанной в меню. Любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд и выбранных услуг, в том числе чаевые, комиссии и прочие доплаты, не могут быть добавлены в заказ.

В ведомстве отмечают, что такой подход должен «исключить практику введения потребителей в заблуждение относительно реальных расходов при оказании услуг, когда к стоимости блюд, указанных в меню, прибавляются всевозможные доплаты за обслуживание».

При этом, наряду с оказанием услуг общественного питания заведение вправе предложить посетителю приобрести дополнительные услуги, например, по организации досуга. Они могут быть выбраны потребителем добровольно, после ознакомления с условиями и стоимостью.

«Потребитель вправе отказаться от оплаты таких дополнительных услуг, а если они оплачены - потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы», - пояснили в Роспотребнадзоре. Отмечается также, что в заведениях общепита по-прежнему обязательно должна быть книга отзывов и предложений. Она должна предоставляться посетителю по его требованию.