Места в детсадах, рост доходов и доступность медицины: определены приоритеты бюджетной политики Свердловской области

В Свердловской области определили основные направления бюджетной и налоговой политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области определили основные направления бюджетной и налоговой политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в ближайшие три года бюджетная политика будет направлена на достижение пяти национальных целей развития России. Это сохранение населения, здоровье и благополучие граждан, возможности для самореализации, комфортная и безопасная среда, достойный труд и успешное предпринимательство, а также цифровая трансформация.

Акценты в социальной сфере будут сделаны на расширение охвата свердловчан профилактическими осмотрами, повышение доступности первичной медико-санитарной и скорой помощи, создание дополнительных мест в школах и детских садах. Также региональные власти намерены заниматься совершенствованием системы поддержки семей, созданием условий для повышения уровня рождаемости, доступностью массового спорта.

В качестве приоритетов развития экономики называются стимулирование инновационного и научно-технологического потенциала региона, повышение инвестиционной активности, решение вопросов импортозамещения и продовольственной безопасности.

Основными задачами налоговой политики станут обеспечение роста доходов жителей Свердловской области и создание условий для восстановления экономики региона.

Напомним, на Среднем Урале идёт процесс формирования областного бюджета на 2021 год и плановый период. Проект главного финансового документа будет представлен в Законодательное собрание до 1 ноября.

К настоящему моменту в Свердловской области завершились заседания согласительной комиссии с главами муниципалитетов по формированию бюджета. На планы и проекты территорий из областной казны в следующем году выделят порядка 15 млрд рублей. По традиции большую часть средств получат Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский. «Областная газета» готовит материал об этом.