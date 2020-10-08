В Свердловской области 75 процентов мощности энергосистемы обеспечивают 4 станции

Рефтинская ГРЭС – самая крупная электростанция в Свердловской области – недавно сменила своего владельца Фото: Александр Исаков

В июле состоялась сделка, возможность которой обсуждали последние несколько лет – сменился владелец самой крупной в Свердловской области электростанции – Рефтинской ГРЭС. Станцию, которая раньше принадлежала ПАО «Энел Россия», приобрело за 21 млрд рублей АО «Кузбассэнерго». «Облгазета» выяснила, кому сейчас принадлежат самые крупные электростанции региона и каков их вклад в работу энергосистемы области.

Сегодня в регионе работают более трёх десятков электростанций (включая те, что расположены на территории промышленных предприятий). Все они включены в единую энергетическую систему, установленная мощность которой оценивается в 10 540,85 мегаватт. Три четверти этой мощности вырабатывают четыре электростанции – Рефтинская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, Белоярская АЭС и Верхнетагильская ГРЭС (см.таблицу). При этом на Рефтинской ГРЭС до сих пор основным топливом является уголь, а Верхнетагильская ГРЭС только в 2017 году запустила новый газовый энергоблок, который заменил старые энергоблоки, работавшие на угле.

Большинство электростанций региона сейчас работает на природном газе. Помимо Рефтинской ГРЭС использовать уголь в качестве основного вида топлива продолжает Богословская ТЭЦ. Единственной электростанцией, которая использует в качестве источника энергии движения водных масс, остаётся Верхотурская ГЭС – в структуре установленной мощности энергосистемы региона её доля составляет всего лишь 0,1 процента.

Любопытно, что большинство электростанций поставляют электроэнергию не для конкретных объектов на территории города или области, где они работают, а на оптовый рынок. Электроэнергия выставляется на торги, в которых принимают участие компании, выступающие гарантирующими поставщиками.

Как рассказали в министерстве энергетики и ЖКХ области, сейчас в регионе четыре таких компании – это АО «Екатеринбургэнергосбыт» (работает с потребителями Екатеринбурга), АО «Нижнетагильская энергосбытовая компания» (для потребителей Нижнего Тагила), филиал АО «РИР» в Новоуральске (с потребителями Новоуральска) и Свердловский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» (со всеми остальными потребителями региона). Для физических лиц гарантирующие поставщики покупают электроэнергию на оптовом рынке по специальным договорам. Цена в таких договорах ориентирована на тариф, который утверждается Региональной энергетической комиссией. Фактически гарантирующие поставщики кредитуют своих клиентов: они закупают на оптовом рынке электроэнергию и обеспечивают её доставку потребителю. А потребители оплачивают электроэнергию уже по факту: в зависимости от того, сколько они израсходовали.

Примечательно и то, что население потребляет лишь около 11 процентов вырабатываемой электроэнергии. Согласно данным программы развития электроэнергетики региона до 2025 года, в структуре потребления электроэнергии всё-таки преобладает промышленность (причём около 28 процентов энергии потребляют металлурги). Поэтому ожидаемо, что в посткризисные периоды спрос на электроэнергию в регионе падает. Такая тенденция наблюдалась с 2015 по 2017 год. Согласно данным Росстата, похожая динамика есть и сейчас – например, в августе 2020 года по сравнению с августом 2019-го производство электроэнергии в регионе упало почти на 6 процентов. Как ранее поясняла «Облгазете» замдиректора Института экономики УрО РАН Виктория Акбердина, начиная с марта объём производимой в регионе электроэнергии действительно снизился в связи с ситуацией в экономике, вызванной пандемией коронавируса.

Топ-7 крупнейших электростанций Свердловской области

Станция Основное топливо Собственник Установленная мощность (МВт) Процент от суммарной установленной мощности энергосистемы области Рефтинская ГРЭС уголь АО «Кузбассэнерго» 3 800,0 36,0% Среднеуральская ГРЭС природный газ ПАО «Энел Россия» 1 578,5 15,0% Белоярская АЭС ядерное АО «Концерн Росэнергоатом» 1 485,0 14,1% Верхнетагильская ГРЭС природный газ АО «Интер РАО – Электрогенерация» 1 062,1 10,0% Ново-Свердловская ТЭЦ природный газ Филиал «Свердловский» ПАО «Т Плюс» 557,0 5,3% Нижнетуринская ГРЭС природный газ Филиал «Свердловский» ПАО «Т Плюс» 484,0 4,6% Серовская ГРЭС природный газ АО «Интер РАО – Электрогенерация» 451,0 4,3%

Источник: Программа развития электроэнергетики Свердловской области на 2021–2025 годы