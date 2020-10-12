Алексей Кудрин спрогнозировал падение ВВП в кризисный год

Политик назвал число бедных в России и спрогнозировал падение ВВП. Фото: Владимир Мартьянов

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин отмечает сегодня День рождения. Политик назвал число бедных в России и спрогнозировал падение ВВП.

В интервью ТАСС экономист выразил несогласие с прогнозом Минэкономразвития, согласно которому в кризисном 2020 году падение валового внутреннего продукта составит около четырёх процентов. По мнению эксперта, падение будет больше: «от 4 до 5 процентов и выше», а в 2022-2023 годах экономика будет расти максимум на 2,5 процента.

«Полагаю, мы еще недосчитали последствия по малому и среднему бизнесу. Вероятно, потери будут выше, чем оценивает правительство», - отметил политик, добавив, что в прогноз не заложена вторая волна COVID-19, которая уже началась.

«Высока вероятность, что и этот год будет закрыт с более низкими показателями, и в первом квартале 2021-го экономике России придётся столкнуться с определенными трудностями. ВВП может снизиться сильнее. И в 2022–2023 годах вряд ли выйдем на цифру роста более 2,5 процента», - считает глава Счётной палаты России.

Алексей Кудрин также отметил рост в стране числа бедных.

«Количество бедных выросло в этом году примерно с 19,5 миллиона человек до 20,5 миллиона. Это те, кто живёт ниже прожиточного минимума», - заявил экономист.

«Раз бедных стало больше, значит, спрос будет ниже. Часть граждан из-за неопределённости с работой предпочтёт отложить копейку на чёрный день, не тратясь на покупку товаров. Какая-то продукция окажется невостребованной. Поэтому, на мой взгляд, правительство слишком оптимистично оценивает ближайшие перспективы. Оно считает, что после падения этого года экономический рост в 2021-м составит более 3 процентов», - резюмировал Алексей Кудрин.