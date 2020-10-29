Правительство Свердловской области одобрило проект бюджета на 2021 год

Прогноз доходов областного бюджета на 2021 год составляет 259,1 млрд рублей. Фото: Павел Ворожцов.

Правительство Свердловской области одобрило проект бюджета Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, кабинет министров одобрил законопроект об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, прогноз социально-экономического развития региона, программу управления государственной собственностью и закон о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

«По сути, это комплекс стратегических документов, который будет определять будущее региона на среднесрочную перспективу», — отметил Евгений Куйвашев.

В 2021 году рост физических объёмов валового регионального продукта в Свердловской области прогнозируется на уровне 104,2 процента к уровню предыдущего года. Прогноз доходов областного бюджета на 2021 год составляет 259,1 млрд рублей.

72% налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в 2021 году обеспечат налоги на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц. Общий объём безвозмездных поступлений на 2021 год планируется в сумме 28,1 млрд рублей.

Объём доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования определён в сумме 65 млрд рублей. Поступления в областной бюджет от использования государственного имущества Свердловской области прогнозируются на уровне 467 млн рублей, от приватизации – 7,7 млн рублей.

Расходы региональной казны запланированы в объёме 299,7 млрд рублей. Самая большая статья расходов предусмотрена на развитие социальной сферы: на её финансирование будет направлено 200,5 млрд (60 процентов всех расходов). Это на 13 млрд рублей больше, чем в текущем году. На образование предусмотрено 77,2 млрд рублей, на социальную политику – 81,2 млрд, на здравоохранение – 26,2 млрд, на физическую культуру и спорт – 12,9 млрд, на культуру – 3 млрд рублей.

Объём межбюджетных трансфертов муниципалитетам региона из областного бюджета останется на уровне текущего года и составит 110,1 млрд рублей,

Расходы на реализацию мероприятий по проведению Универсиады 2023 года в Екатеринбурге запланированы в сумме 21,3 млрд рублей.

Отмечается, что проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов основан на базовом варианте прогноза социально-экономического развития региона, предполагающем восстановление экономической активности в следующем году.

«Расчёт плановых объёмов бюджетных ассигнований произведён с применением оптимизации расходов, что соответствует общефедеральному тренду. Несмотря на это, в бюджете предусмотрено повышение социальных выплат работникам бюджетной сферы, поддержка бизнеса, строительство школ, детских садов, дорог, спортивных объектов, мероприятия по благоустройству и созданию комфортной городской среды и многие другие, направленные на повышение качества жизни уральцев», - отметила заместитель губернатора - министр финансов Галина Кулаченко.

Теперь законопроект об областном бюджете на 2021 год и плановый период будет внесён губернатором Евгением Куйвашевым в Законодательное собрание Свердловской области, где его рассмотрят комитеты.

По словам Галины Кулаченко, первое чтение по бюджету запланировано на 17 ноября. После этого будет сформирована согласительная комиссия, в рамках которой создаются рабочие группы, которые рассмотрят национальные проекты и государственные программы. Затем состоится заключительное заседание согласительной комиссии. После этого на заседании комитета по бюджету проект будет рассмотрен во фтором и третьем чтении. Заседание законодательного собрания региона, на котором будет утверждён бюджет, запланировано на 8 декабря.