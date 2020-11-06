В Свердловской области прожиточный минимум за III квартал составил 11 129 рублей

В Свердловской области прожиточный минимум за III квартал 2020 года составил 11 129 рублей. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области установили величину прожиточного минимума за III квартал 2020 года. В расчёте на душу населения он составил 11 129 рублей в месяц.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения региона достиг 11 860 рублей, для пенсионеров - 9 038 рублей, для детей - 11 897 рублей, следует из постановления правительства Свердловской области.

Документ опубликован в сегодняшнем номере "Областной газеты". Дублируем его ниже.

Фото: документ

Напомним, в I квартале 2020 года прожиточный минимум в Свердловской области составлял 10 376 рублей, во II квартале - 10 990 рублей.