Евгений Куйвашев назвал города-лидеры в рейтинге инвестпривлекательности

Инвестиционный рейтинг муниципалитетов составляется ежегодно с 2014 года. Фото: Алексей Кунилов

Третий год подряд топ возглавил Новоуральский ГО, являющийся закрытым муниципалитетом. В шорт-лист вошли также Невьянск, Красноуральск и Верхнесалдинский городской округ. Последний поднялся за год сразу на 19 пунктов.

Такие данные озвучил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании регионального правительства 12 ноября.

"Благодарю глав этих муниципалитетов. В то же время хочу подчеркнуть, что для многих руководителей результаты рейтинга являются основанием для серьёзного пересмотра подходов к ведению инвестиционной политики. Необходимо повысить эффективность этой работы, обеспечить реальное улучшение делового климата", – передаёт слова главы Среднего Урала департамент информполитики области.

Добавим, что в топ-10 вошли также Берёзовский ГО (5-е место), Краснотурьинск (6-е место, +8 позиций), Белоярский ГО (7-е место (+5 позиций), Малышевский ГО (8-е место, +23 позиции),Тавдинский ГО (9-е место, +17 позиций), Волчанский ГО (10-е место).

Муниципалитеты оценивали по пяти направлениям: "регуляторная среда", "институты для бизнеса", "доступность ресурсов и качество инфраструктуры для бизнеса", "поддержка малого и среднего предпринимательства" и "развитие конкуренции".

"При составлении последнего рейтинга перечень показателей был дополнен блоком по развитию конкуренции, практически все показатели которого направлены на оценку своевременности и качества утверждаемых документов. Муниципальные образования, которые утвердили всю необходимую нормативную правовую базу по развитию конкуренции, получили шанс значительно продвинуться в рейтинге", - прокомментировала результаты министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Напомним, что инвестиционный рейтинг муниципалитетов составляется ежегодно с 2014 года. Его результаты выставляют на специальном интернет-портале, созданном для привлечения в регион бизнеса, отличившиеся территории поощряют финансово. В прошлом году в четвёрку лидеров вошли Новоуральск, Красноуральск, Верхняя Пышма и Екатеринбург.