Публичные слушания по проекту бюджета Екатеринбурга пройдут 26 ноября

Жителей Екатеринбурга позвали на публичные слушания по бюджету города. Фото: Владимир Мартьянов

Жителей Екатеринбурга позвали на публичные слушания по бюджету города. Мероприятие пройдёт в большом зале киноконцертного театра «Космос» (улица Дзержинского, 2).

Как сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы, соответствующее постановление подписал глава города Александр Высокинский. На слушаниях будут обсуждаться проекты решений Екатеринбургской городской думы «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" за 2019 год» и «О бюджете муниципального образования "город Екатеринбург" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Принять участие в публичных слушаниях смогут жители Екатеринбурга при условии соблюдения масочного режима. Начало публичных слушаний в 16:00.

Добавим, что сегодня в Екатеринбургской городской думе прошёл информационный час, в рамках которого депутаты ознакомились с проектом городского бюджета на 2021 год и плановый период 2020–2023 годов. Докладчиком выступила начальник департамента финансов администрации Екатеринбурга Анна Турунцева.

Планируется, что дефицит бюджета будет снижаться. Так, в 2021 году он составит 7,1%, в 2022 году – 6,8%, в 2023 году – 5,9%.

Доходы в 2021 году планируются в размере 47 млрд 166 млн рублей, в 2022 году – 44 млрд 746 млн, в 2023 году – 41 млрд 342 млн. Расходы в проекте бюджета на 2021 год запланированы в размере 48 млрд 821 млн, в 2022 году – 46 млрд 369 млн, в 2023 году – 42 млрд 794 млн.

Основными приоритетами расходов будут реализация майских указов президента, выполнение текущих обязательств, организация мероприятий к празднованию 300-летия Екатеринбурга и проведению Универсиады в 2023 году.

Рассмотрение главного финансового документа города продолжится на заседаниях постоянных комиссий Екатеринбургской городской думы.