Московский кредитный банк намерен приобрести банк «Кольцо Урала»

Московский кредитный банк (МКБ) собирается приобрести 100% долей банка «Кольцо Урала». Фото: Галина Соловьёва.

Московский кредитный банк (МКБ) собирается приобрести 100% долей банка «Кольцо Урала», входящего в Группу УГМК. Ожидается, что условия по действующим договорам клиентов не изменятся.

Как сообщается на сайте Группы УГМК, интеграция информационных систем двух банков будет проходить поэтапно. МКБ уже направил в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о приобретении банка, передаёт «Интерфакс».

Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын рассказал, что переговоры по сделке велись с начала 2020 года.

Добавим, ООО КБ «Кольцо Урала» работает в Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах.