Галина Кулаченко награждена знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени

Отметим, что Галина Максимовна уже имеет знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Фото: Алексей Кунилов

В полной версии «ОГ» за 18 декабря опубликован указ главы региона Евгения Куйвашева о награждении заместителя губернатора – министра финансов области Галины Кулаченко знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени.

Согласно документу, она представлена к награде за особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области.

Отметим, что Галина Максимовна уже имеет знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

Напомним, на заседании областного Законодательного собрания, во время которого принимался региональный бюджет на ближайшие три года, министр взяла слово и поблагодарила депутатов за многолетнюю совместную работу над основным финансовым документом области. Тогда она заявила, что стоит за трибуной в последний раз. Позднее «ОГ» в региональном минфине подтвердили информацию о том, что Галина Максимовна написала заявление об уходе со своего поста.