В Госдуме считают, что усиление контроля за операциями с наличными позволит бороться с коррупцией

Информация об операциях с наличными на сумму более 600 тыс. рублей будет передаваться в Росфинмониторинг. Фото: Владимир Мартьянов.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что усиление контроля за операциями россиян с наличными на сумму более 600 тысяч рублей будет способствовать борьбе с коррупцией. Соответствующая мера начнёт действовать с 10 января 2021 года.

Тогда в силу вступят поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Изменения, в частности, предусматривают усиление контроля за операциями с наличными от 600 тысяч рублей.

Это не значит, что деньги на указанную сумму нельзя будет снять со счёта юрлица или, наоборот, зачислить на него, но информация о таких действиях должна быть передана в Росфинмониторинг. Там будет приниматься решение о необходимости дальнейшей передачи сведений в правоохранительные органы.

«Наличные - это сфера, которая чаще всего используется для коррупционных операций и прочих недобросовестных операций. Поэтому, очевидно, контроль за наличными более пристальный, чем за безналичными операциями», - передаёт ТАСС слова Анатолия Аксакова.