Бизнес-омбудсмен заявил, что три четверти компаний неуверенно себя чувствуют из-за пандемии

Владимир Путин и Борис Титов обсудили возможность дополнительных послаблений для предпринимателей. Фото: kremlin.ru

Уполномоченный Президента России по делам предпринимателей Борис Титов во время встречи с Владимиром Путиным заявил, что России удалось сохранить экономическую стабильность в условиях пандемии. Но он отмечает, что пока ситуация тяжёлая.

- 19 процентов респондентов указали, что снижение выручки превысило 80 процентов, и три процента уже закрылись, заявили о том, что они закрылись в результате, - доложил Борис Титов. - Три четвёртых, или 76,9 процента, оценивают свои шансы на выживание 50 на 50, то есть очень неуверенно себя чувствуют. Стабильно действительно даже наращивали свои объёмы или стабильно работали всего, в общем, 13 процентов компаний, - рассказал Борис Титов.

Уполномоченный пояснил, что несмотря на то, что полного закрытие предприятий сейчас не происходит, бизнес испытывает трудности, так как спрос до сих пор низкий. Бизнес-омбудсмен попросил продлить некоторые меры поддержки, например, сроки возврата льготных кредитов. Владимир Путин пообещал, что власти подумают, что можно сделать для предпринимателей.