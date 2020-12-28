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Экономика
28 декабря 2020, 20:56

Бизнес-омбудсмен заявил, что три четверти компаний неуверенно себя чувствуют из-за пандемии

Путин и Титов

Владимир Путин и Борис Титов обсудили возможность дополнительных послаблений для предпринимателей. Фото: kremlin.ru

Уполномоченный Президента России по делам предпринимателей Борис Титов во время встречи с Владимиром Путиным заявил, что России удалось сохранить экономическую стабильность в условиях пандемии. Но он отмечает, что пока ситуация тяжёлая.

- 19 процентов респондентов указали, что снижение выручки превысило 80 процентов, и три процента уже закрылись, заявили о том, что они закрылись в результате, - доложил Борис Титов. - Три четвёртых, или 76,9 процента, оценивают свои шансы на выживание 50 на 50, то есть очень неуверенно себя чувствуют. Стабильно действительно даже наращивали свои объёмы или стабильно работали всего, в общем, 13 процентов компаний, - рассказал Борис Титов.

Уполномоченный пояснил, что несмотря на то, что полного закрытие предприятий сейчас не происходит, бизнес испытывает трудности, так как спрос до сих пор низкий. Бизнес-омбудсмен попросил продлить некоторые меры поддержки, например, сроки возврата льготных кредитов. Владимир Путин пообещал, что власти подумают, что можно сделать для предпринимателей.

Областная газета Свердловской области

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