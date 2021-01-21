Международная Федерация робототехники подтвердила планы провести симпозиум в Екатеринбурге

В работе форума, как ожидается, примет участие компания FANUC – один из постоянных участников ИННОПРОМа. Фото: Алексей Кунилов

В июле в рамках выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге состоится 54-й Международный симпозиум по робототехнике (ISR). Планы провести симпозиум в столице Урала подтвердили в правлении Международной федерации робототехники, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Оргкомитет симпозиума возглавит заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов.

Предполагается, что в дни работы симпозиума (с 6 по 8 июля) в нём примут участие такие известные роботехнические компании мира как Kuka, Fanuc, Yaskawa, Omron, ABB и другие. Некоторые из них традиционно участвуют в выставке ИННОПРОМ. Тема главной пленарной сессия ISR, заявленная на сайте мероприятия – «Гибкое производство: максимальная адаптация».

Отметим, международный симпозиум по робототехнике проводится более 50 лет в разных странах мира. Как правило, участие в нём принимает около 900 экспонентов, а посещает симпозиум более 45 тысяч человек. Мероприятие считается главной робототехнической платформой мира.