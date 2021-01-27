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Экономика
27 января 2021, 13:25

Банк России выпускает инвестиционную монету "Георгий Победоносец"

монета "Георгий Победоносец"

Банк России выпускает в обращение инвестиционную монету "Георгий Победоносец". Фото: пресс-служба ЦБ РФ.

Банк России выпускает в обращение инвестиционную монету "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей. Она изготовлена из золота 999 пробы.

На лицевую сторону монеты нанесено рельефное изображение российского герба, надписи "Российская Федерация", "Банк России", номинал и год выпуска монеты, обозначение металла и пробы, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте - 7,78 г. На оборотной стороне изображён Георгий Победоносец на коне, поражающий змея копьём. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

Фото: пресс-служба ЦБ РФ

Как сообщает пресс-служба ЦБ РФ, тираж монеты не превышает 500 тыс. экземпляров.

Отмечается, что данная монета является законным средством наличного платежа на территории страны и обязательна к приёму по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

Областная газета Свердловской области

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