Уровень безработицы в России снизился до 5,9%

В декабре 2020 года 4 млн 433 тыс. россиян квалифицировались как безработные. Фото: Алексей Кунилов.

В декабре 2020 года в России зарегистрировали 4 млн 433 тыс. безработных граждан. Уровень безработицы составил 5,9%.

В течение последних нескольких месяцев 2020 года в стране наметилась тенденция к снижению числа безработных. Так, в октябре на учёте в центрах занятости состояли 4 млн 694 тыс. граждан, что составляло 6,3% от общей численности рабочей силы. В ноябре нетрудоустроенных граждан стало меньше - 4 млн 616 тыс., а уровень безработицы снизился до 6,1%. В декабре показатели стали ещё ниже.

При этом они по-прежнему превышают результаты декабря 2019 года. Тогда безработных было почти на 1 млн человек меньше - 3 млн 473 тыс., а уровень безработицы составлял 4,6%, следует из данных Росстата.

Добавим, что в среднем за IV квартал в России насчитывалось 4 млн 581 тыс. безработных граждан, 118,3 тыс. из которых - свердловчане. Уровень безработицы составил 6,1%, в Свердловской области - 5,6%.