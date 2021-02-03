Центробанк предлагает закрыть программу льготной ипотеки под 6,5%

Сейчас в крупных городах наблюдается большой инвестиционный спрос на жильё. Фото: Галина Соловьёва.

Глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила о необходимости сворачивания программы льготной ипотеки под 6,5% годовых. По её словам, ипотека начинает терять свой социально направленный характер.

Как заявила Елизавета Данилова в интервью "РИА Новости", сейчас в крупных городах наблюдается большой инвестиционный спрос на жильё.

"Льготная программа должна постепенно сворачиваться, чтобы не приводить к избыточным рискам. Важно следить за динамикой цен на жилье – они в последние годы довольно быстро росли, отчасти на фоне роста ипотеки, отчасти из-за недостаточного предложения жилья", – заявила она.

Елизавета Данилова отметила, что обеспеченные граждане в условиях снижающихся ставок и росте цен на квартиры используют недвижимость в качестве канала вложения сбережений. Она пояснила, что увеличение спроса на квартиры, в том числе благодаря льготной ипотеке, ещё сильнее стимулирует рост цен, из-за чего теряется главная цель этой программы – сделать жильё доступнее.

Напомним, что программа льготной ипотеки под 6,5% годовых была утверждена Правительство РФ в апреле 2020 года.