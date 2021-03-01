Утверждена новая программа кредитования пострадавших от пандемии отраслей

На эти цели правительство выделило 7,7 млрд рублей. Фото: Алексей Кунилов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении новой программы поддержки предпринимателей, пострадавших из-за пандемии коронавируса. На эти цели кабмин выделил 7,7 млрд рублей.

Как сообщается на сайте Правительства, льготная кредитная программа "ФОТ 3.0" сменит предыдущую программу под названием "ФОТ 2.0", действие которой заканчивается 1 апреля. В новом формате кредитная ставка составит 3%. Первые полгода заёмщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту, а со второго полугодия может выплачивать долг ежемесячно равными долями.

Принять участие в программе смогут как небольшие, так и крупные компании, входящие в число пострадавших отраслей, например, ресторанный и гостиничный бизнес, сферы спорта, культуры, развлечений и туризма. Сумма займа будет рассчитываться, исходя из числа сотрудников, а максимальная сумма кредита составит 500 млн рублей. Основное условие - сохранение 90% численности персонала.

Компании смогут оформить льготный кредит по новой программе в период с 9 марта по 1 июля на 12 месяцев. Выделенные 7,7 млрд рублей пойдут в банки на погашение задолженности заёмщиков за первое полугодие и возмещение разницы между льготной процентной ставкой и рыночной.

Поручителем выступит государство в лице "ВЭБ.РФ", которое будет ежемесячно выплачивать банкам 6% от сформировавшейся задолженности. По словам Михаила Мишустина, воспользоваться программой "ФОТ 3.0", по предварительным подсчётам, смогут около 75 тыс. предпринимателей.

Добавим, что программа "ФОТ 2.0" предоставляла более выгодные условия для кредитования предпринимателей. В частности, кредитная ставка составляла 2%, а государство, при сохранении работодателем 90% персонала, выплачивала всю сумму задолженности.