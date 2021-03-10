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Экономика
10 марта 2021, 10:59

ТМК приобрела 86,54% акций ЧТПЗ

Рабочие на трубном заводе

Сумма сделки составила более 84 млрд рублей. Фото: Павел Ворожцов

ПАО "Трубная металлургическая компания" Дмитрия Пумпянского и основной акционер ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" Андрей Комаров заключили сделку. ТМК приобрела 86,54% акций ЧТПЗ.

Сделка была одобрена в том числе ФАС. Дмитрий Пумпянский отметил, что долгосрочная стратегия Трубной металлургической компании направлена на расширение производственной базы и рынков сбыта.

"Текущая ситуация требует от нас ускоренного внедрения новых технологий добычи и транспортировки сырья, обустройства и сервиса скважин и инфраструктуры. Приобретённая компания — это признанный, сильный игрок трубного рынка с современным производством, высокопрофессиональным коллективом, собственными научными разработками, налаженными каналами продаж", - приводит пресс-служба компании слова председателя совета директоров ПАО "ТМК".

В свою очередь Андрей Комаров заявил, что удовлетворён сделкой.

"В регионах присутствия выстроена уникальная система подготовки высококвалифицированных рабочих кадров на основе дуальной модели образования, включая лучшую в стране методологию обучения по программе "Будущее белой металлургии", но самое главное — в компании сформирован профессиональный коллектив, способный решать самые амбициозные задачи", - сообщил председатель совета директоров ПАО "ЧТПЗ".

По данным ТАСС, сумма сделки составила более 84 млрд рублей. На фоне новости о сделке акции ЧТПЗ на Мосбирже подскакивали на 20,5%, до 315 руб. К закрытию торгов цена находилась на уровне 304,5 рубля (+16,44%).

Областная газета Свердловской области

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