Банк России не видит рисков отключения страны от международных платёжных систем

По мнению Ольги Скоробогатовой, международным платёжным системам будет не выгодно уходить из России. Фото: Владимир Мартьянов.

Первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что ЦБ не видит рисков отключения страны от платёжных систем Visa и MasterCard. По её мнению, международным платёжным системам это будет не выгодно.

Как заявила Ольга Скоробогатова, в России созданы работающие инфраструктуры, которые нацелены на минимизацию геополитических рисков.

"Если говорить о сегодняшней ситуации, то я считаю, что она достаточно спокойная. Мы не видим каких-либо рисков отключения от международных платежных систем, и я думаю, что международным платежным системам это самим крайне невыгодно", - передаёт слова первого зампредседателя Центробанка РФ ТАСС.

Ольга Скоробогатова считает, что России необходимо продолжать развивать отечественные платёжные системы и инфраструктурные платформы, при этом сохранив условия конкуренции.

Напомним, ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Кремль не исключает рисков отключения России от западных платёжных систем. Он отметил, что такая вероятность существует из-за недружественного отношения к России со стороны некоторых государств.