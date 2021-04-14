Темы дня

Экономика
14 апреля 2021, 19:35

Банк России не видит рисков отключения страны от международных платёжных систем

Банковские карты

По мнению Ольги Скоробогатовой, международным платёжным системам будет не выгодно уходить из России. Фото: Владимир Мартьянов.

Первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что ЦБ не видит рисков отключения страны от платёжных систем Visa и MasterCard. По её мнению, международным платёжным системам это будет не выгодно.

Как заявила Ольга Скоробогатова, в России созданы работающие инфраструктуры, которые нацелены на минимизацию геополитических рисков.

"Если говорить о сегодняшней ситуации, то я считаю, что она достаточно спокойная. Мы не видим каких-либо рисков отключения от международных платежных систем, и я думаю, что международным платежным системам это самим крайне невыгодно", - передаёт слова первого зампредседателя Центробанка РФ ТАСС.

Ольга Скоробогатова считает, что России необходимо продолжать развивать отечественные платёжные системы и инфраструктурные платформы, при этом сохранив условия конкуренции.

Напомним, ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Кремль не исключает рисков отключения России от западных платёжных систем. Он отметил, что такая вероятность существует из-за недружественного отношения к России со стороны некоторых государств.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.04.2021, 19:35 / Экономика
Банк России не видит рисков отключения страны от международных платёжных систем
14.04.2021, 18:47 / Общество
В здании бывшего нижнетагильского колледжа "Самородок" создадут креативный кластер
14.04.2021, 18:28 / Общество
«Чистые Игры-2021» пройдут в семи населённых пунктах Свердловской области
14.04.2021, 17:47 / Общество
Пожарники предотвратили возгорание 30 домов в Талице
14.04.2021, 17:33 / Общество
В Екатеринбурге презентовали проект бульвара "Каменная река" на ЖБИ