За 2020 год Владимир Путин заработал 10 миллионов рублей

Последние три года годовой доход главы государства растёт. Фото: пресс-служба Кремля.

Кремль опубликовал декларацию о доходах Президента России Владимира Путина за 2020 год. В прошлом году глава государства заработал 9 млн 994 тыс. рублей.

Согласно документу, российский лидер является собственником квартиры площадью 77 кв. метров, гаража на 18 кв. метров, двух автомобилей "Волга" ГАЗ М21, внедорожника "Нива" и прицепа "Скиф". Также в пользовании Президента РФ находятся квартира площадью 153,7 кв. метра и ещё один гараж на 18 кв. метров.

Последние три года годовой доход главы государства растёт. Напомним, в 2018 году декларированный годовой доход Владимира Путина составил 8 млн 648 тыс. рублей, а в 2019 году - 9 млн 726 тыс. рублей.

При этом пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков в 2020 году заработал 12,5 млн рублей.