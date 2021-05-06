Темы дня

Экономика
6 мая 2021, 16:26

В бюджет области дополнительно привлекли более 3 млрд рублей

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Министерство финансов Свердловской области отчиталось об итогах работы по повышению доходного потенциала региона в первом квартале этого года. Согласно документу, опубликованному на сайте министерства, в консолидированный бюджет области удалось дополнительно привлечь 3,7 млрд рублей.

Более 3 млн рублей были получены благодаря работе с 60 организациями — снижены недоимки по платежам в бюджет, легализована зарплата, погашена расчётная задолженность по НДФЛ. У ряда крупных организаций выросли поступления в бюджет в связи с ростом прибыли.

В числе других мер - работа с арендаторами, имеющими задолженность по платежам за использование имущества и земли, которая позволила привлечь более 400 млн рублей. Ещё одно любопытное направление коснулось автомобилистов. За счёт внедрения камер фотовидеофиксации ПДД и работы с неплательщиками штрафов, вынесенных ГИБДД, в бюджет привлекли 110 млн рублей. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.05.2021, 16:53 / Общество
Отключение отопления в Екатеринбурге начнётся с 11 мая
06.05.2021, 16:48 / Общество
Лицеисты-поисковики с Химмаша сядут рядом с ветеранами на Параде Победы
06.05.2021, 16:26 / Экономика
В бюджет области дополнительно привлекли более 3 млрд рублей
06.05.2021, 16:06 / Общество
Свердловскую область ожидают заморозки до -5°С
06.05.2021, 15:41 / Общество
Суд обязал мэрию Североуральска организовать уличное освещение в городе