Жители Свердловской области накопили более 45 миллиардов рублей на счетах эскроу

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Банк России подсчитал количество эскроу-счетов в УрФО. Суммарный объём денег на этих счетах 108 млрд рублей.

Тюменское отделение Банка России опубликовало информацию о суммах уральцев, которые ушли на счета по сделкам о покупке квартир.

Лидером по накопленным средствам стала Свердловская область - она положила на счета 45 млрд рублей. Второй по масштабам стала Тюменская область с суммой в 38 млрд рублей. Третью позицию занимает Югра - жители этого региона потратили 11 млрд рублей.

На 1 апреля 2021 года в УрФО «раскрыто» более 13 тыс. счетов эскроу на сумму почти 39 млрд рублей. «Раскрытыми» считаются счета, средства по которым перечислены застройщикам за построенные квартиры

Эскроу — это специальный банковский счет, который используют, чтобы снизить риски при оформлении какой-либо сделки. Одна сторона сделки вносит на счет эскроу деньги и они замораживаются. Деньги вторая сторона сделки получит только после того, как выполнит свои обязательства. В России они чаще используются при сделках с имуществом.