Опубликованы списки самых востребованных специальностей в Екатеринбурге

До 2020 года безработные в Екатеринбурге находились в этом статусе в среднем 3,5 месяца, сейчас – более полугода. Фото: Галина Соловьёва

26 мая на совещании по экономическим вопросам Президент России Владимир Путин заявил об устойчивой тенденции к снижению уровня безработицы в стране и ещё раз обратил внимание на то, что этот показатель необходимо восстановить до уровня 2019 года. В Екатеринбурге готовы выполнить поставленную главой государства задачу к концу текущего года.

Об этом заявила заместитель директора Екатеринбургского центра занятости Ирина Шаталина. Она отметила, что по сравнению с прошлым годом напряжённость на рынке труда заметно снизилась. Осенью количество безработных граждан в уральской столице достигало 55 тысяч человек. Сейчас же оно сократилось до 12,5 тысячи, то есть почти в 4,5 раза.

По словам Ирины Шаталиной, наиболее эффективным способом борьбы с безработицей является субсидирование найма (при трудоустройстве граждан, вставших на учёт в центрах занятости до начала текущего года, работодатель в течение полугода получает выплату, равную трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент и сумму страховых взносов. – Прим. ред.).

С начала 2021 года уровень регистрируемой безработицы в Екатеринбурге снизился с 6,9 до 1,3 процента.

При этом докризисный уровень безработицы в городе ещё не достигнут. Чтобы вернуться к нему, число безработных необходимо сократить ещё в три раза, до 4 тысяч. Екатеринбургскими предприятиями сейчас заявлена потребность в 23 тысячах работниках, то есть на одного безработного приходится примерно две вакансии. С учётом этого восстановление рынка труда не кажется сложной задачей.

Но определённые трудности всё-таки есть. Они заключаются в том, что потребности работодателей в работниках не совпадают с тем, что готовы им предложить люди, вставшие на учёт в качестве безработных.

– Сейчас требуются рабочие профессии. Активное развитие последнее время получила, в частности, сфера логистики и доставки, так как из-за пандемии многие предприятия ушли на работу в онлайн-режиме. Работодатели нас буквально разрывают, просят, чтобы мы находили им грузчиков, водителей автомобиля, операторов кол-центров и курьеров. А обращающиеся к нам граждане чаще всего хотят работать бухгалтерами, юристами или специалистами по госзакупкам, – рассказала Ирина Шаталина.

Как следует из списка востребованных специальностей, предоставленных Екатеринбургским центром занятости, белые воротнички тоже востребованы на рынке труда, но не так остро, как рабочие.

Чтобы решить проблему структурной безработицы, Центр занятости направляет заинтересованных в трудоустройстве на бесплатную профессиональную переподготовку, которую можно пройти за несколько месяцев. Но даже несмотря на это, в организациях, где обучают рабочим профессиям, за последнее время наплыва учеников не произошло. По словам директора ООО «Учебный центр» Светланы Стрелковой, численность групп учащихся даже, наоборот, сократилась – в среднем с 30 до 15 человек. Это произошло в основном потому, что у тех, кого не направляли на обучение из Центра занятости, не находилось денег на оплату курсов (на это необходимо 7–9 тысяч рублей).

Самые востребованные специальности

Топ-5 рабочих профессий

Рабочие профессии (специальности) Кол-во вакансий (шт.) Средняя зарплата (руб.) Максимальная зарплата (руб.) Водитель автомобиля 2152 43 280,82 120 000,00 Уборщик производственных и служебных помещений 1106 18 190,38 36 000,00 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 825 14 746,57 30 000,00 Каменщик 628 39 985,61 90 000,00 Продавец-консультант 595 23 412,85 60 000,00

Топ-5 вакансий для белых воротничков

Предлагаемые должности Кол-во вакансий (шт.) Средняя зарплата (руб.) Максимальная зарплата (руб.) Специалист 1824 23 468,41 150 000,00 Инженер 742 25 403,29 90 000,00 Агент торговый 582 24 321,13 50 000,00 Агент коммерческий 554 39 633,21 150 000,00 Менеджер 502 31 044,67 200 000,00

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