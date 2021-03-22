Правительство РФ предоставит субсидии на трудоустройство безработных

Ожидается, что мера позволит трудоустроить порядка 200 тыс. человек. Фото: Павел Ворожцов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о внедрении нового инструмента стимулирования найма. Компании могут получить субсидию при устройстве граждан, стоявших на учёте в центрах занятости до 1 января 2021 года.

Как говорится на сайте кабмина, субсидия равна трём минимальным размерам оплаты труда (1 МРОТ – 12 792 рубля), увеличенным на районный коэффициент и сумму страховых взносов. При этом первые деньги работодатель сможет получить только через месяц после трудоустройства, второй – через три месяца, третий – через полгода.

Из федерального бюджета на эти цели предусмотрено свыше 12 млрд рублей. Ожидается, что мера позволит трудоустроить порядка 200 тыс. человек.

Кроме того, для граждан (безработных, лиц старше 50 лет и женщин с маленькими детьми) будут организованы программы переобучения и дополнительного профобразования. Предполагается, что в текущем году этой возможностью воспользуются около 168 тыс. россиян, 126 тыс. из них в последствии устроятся на работу. В федеральном бюджете на эти цели в 2021 году предусмотрено более 10 млрд рублей, в 2022 году – 7,4 млрд рублей, в 2023 году – 7,4 млрд рублей.

Напомним, оказать помощь россиянам, оставшимся без работы из-за коронавируса, и восстановить занятость до уровня 2019 года поручил Президент России Владимир Путин. Сделать это необходимо до конца 2021 года.

По данным Свердловскстата, с января по декабрь 2020 года численность безработных в Свердловской области составляла 114,2 тыс. человек.

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