Центробанк объясняет повышение ключевой ставки восстановлением экономики

Для населения положительная сторона увеличения кредитной ставки заключается в увеличении процентов по банковским вкладам, а отрицательная – в удорожании банковских кредитов. Фото: Владимир Мартьянов

С понедельника, 26 июля, в нашей стране начала действовать новая ключевая ставка Центрального банка России. Решение увеличить её с 5,5 до 6,5 процента совет директоров ЦБ принял в пятницу, 23 июля.

Напомним, что ключевая ставка ЦБ впервые была объявлена основным инструментом денежно-кредитной политики ещё в сентябре 2013 года. На тот момент она была установлена на уровне 5,5 процента, но уже с начала следующего года начала довольно интенсивно расти из-за инфляции, вызванной разразившимся тогда экономическим кризисом, и к началу декабря 2014 года достигла значения в 10,5 процента. А самое резкое увеличение ставки произошло 16 декабря 2014 года, когда совет директоров Банка России поднял её сразу аж до 17 процентов.

Однако после того рывка началось последовательное её снижение и в июле 2020 года, несмотря на вызванные пандемией коронавируса экономические трудности, достигла исторического минимума в 4,25 процента. И вот в 2021 году начался новый её рост: 22 марта ставка была увеличена на 0,25 базисных пункта и составила 4,5 процента, 26 апреля она подросла уже на 0,5 и достигла пяти процентов, в июне увеличилась ещё на 0,5 и вернулась к стартовому показателю сентября 2013 года в 5,5 процента, а в июле увеличилась уже сразу на целый процент (100 базисных пунктов). Однако на сей раз ни о каких кризисных явлениях в экономике речи не идёт.

Председатель совета директоров ЦБ Эльвира Набиуллина объясняет принятое решение необходимостью борьбы с инфляцией. По её словам, во втором квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня, в связи с чем начался более быстрый рост спроса на товары и услуги по сравнению с возможностями наращивания их производства. Это ускорило рост инфляции в стране, которая к июлю превысила прогнозировавшийся годовой показатель в 4,5 процента и достигла 6,5 процента. Повышение ключевой ставки до этого значения, считают в ЦБ, поможет не только сдержать рост инфляции, но и снизить её до 4,0–4,5 процента уже в 2022 году.

Заметим, что для населения положительная сторона увеличения кредитной ставки заключается в увеличении процентов по банковским вкладам, а отрицательная – в удорожании банковских кредитов.

КОММЕНТАРИЙ Рустэм МАРДАНОВ, начальник Уральского главного управления Банка России: – В июне 2021 года объёмы промышленного производства на Урале превысили допандемический уровень и продолжают расти, а потребительская активность населения практически полностью восстановилась. Улучшается и ситуация на рынке труда: безработица вернулась к уровню начала 2020 года, а в ряде отраслей наблюдается дефицит работников, что стимулирует рост зарплаты. При этом денежно-кредитные условия для заёмщиков остаются мягкими, а уровень ставок по срочным вкладам населения достиг максимальных за последние 11 месяцев значений. Годовые темпы прироста розничного кредитования на Урале также повысились: по потребительским кредитам по итогам июня – до 16 процентов, по ипотечным – до 24,5 процента. Задолженность малого и среднего бизнеса по сравнению с июнем прошлого года выросла на 26 процентов. Решение Банка России ускорит подстройку процентных ставок по банковским продуктам к проводимой денежно-кредитной политике. Это, в свою очередь, приведёт к росту привлекательности банковских депозитов для населения и обеспечит сбалансированный рост кредитования.

Фото: Владимир Мартьянов

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