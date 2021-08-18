На Среднем Урале запускают льготные кредиты для самозанятых

Сейчас в Свердловской области – более 82,5 тысячи самозанятых. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области появилась новая мера поддержки для плательщиков налога на профессиональный доход. Теперь официальные самозанятые смогут получить льготные займы на развитие своего дела до 500 тысяч рублей на срок до двух лет. Базовая ставка составит 6,5 процента годовых, для самозанятых из моногородов – 3,25 процента.

Полученные средства можно использовать на приобретение оборудования, транспорта, сырья, комплектующих. Ими можно рассчитаться за оплату услуг, арендные или коммунальные платежи. Средства не могут быть предоставлены на погашение задолженности по кредитам, оплату налогов, штрафов и пеней. Воспользоваться мерой поддержки можно, заполнив форму заявки на сайте Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Целевое использование средств придётся подтвердить отчётом.

– Сейчас в Свердловской области зарегистрировано более 82,5 тысячи официальных самозанятых – это на 36 тысяч больше целевого показателя, который установило Минэкономразвития, – приводит слова министра инвестиций и развития региона Виктории Казаковой департамент информполитики. – Современный инструментарий позволит жителям, в том числе отдалённых территорий, активно создавать бизнес.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».